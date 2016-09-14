三星即日起召回1858台Note7手机 并免费更换新机--中国质检总局

路透北京9月14日 - 中国国家质量监督检验检疫总局发布新闻稿称，韩国三星(005930.KS)决定即日起召回2016年7月20日至8月5日期间制造的部分Galaxy Note7数字移动电话机，中国大陆地区受影响的数字移动电话机数量为1,858台。

新闻稿并称，对于召回范围内的数字移动电话机，三星将免费为客户更换一台同型号的符合相关要求的全新数字移动电话机，以消除安全隐患。

“本次召回范围内的数字移动电话机电池在阳极与阴极隔离膜局部变薄，并且绝缘胶带未完全覆盖极板涂层的情况下，出现短路现象，导致电池异常发热，极端情况下可能发生燃烧，存在安全隐患。”新闻稿称。

新闻稿并称，该部分产品为2016年9月1日正式销售前通过三星官网盖乐世社区等渠道，通过以旧换新等方式提供的测试体验用数字移动电话机。

三星（中国）投资有限公司即日起在官方网站（www.samsung.com）上发布召回计划，并由专人逐一通知顾客进行更换。

中国民航局今日亦发出安全警示，提示旅客不得在飞机上使用三星Galaxy Note7数字移动电话机或为其充电，不要将Note7放入托运行李中托运，不允许将Note7作为货物运输。（完）