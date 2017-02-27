（修正）综述：三星召回Note7重伤未愈 众手机厂商对市场缺口虎视眈眈

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路透巴塞罗那2月26日 - 三星(005930.KS)亏血本召回Note7后重伤未愈，在通讯行业最大的年度盛会上没有重要新产品推出，众手机厂商正摩拳擦掌要填补三星留下的这一市场缺口。

在本周世界移动通信大会(World Mobile Congress)召开之前，各手机厂商在周日纷纷发布新品。中国华为最有希望占领高端手机市场空位，取代三星成为仅次于苹果(AAPL.O)的全球第二大智能手机制造商。

中国的小米、Vivo、Oppo和金立紧随其后，黑莓(BlackBerry)(BB.TO)和诺基亚(Nokia)(NOKIA.HE)也发布新品，希望重现往日风光。

三星推出两款平板电脑，新版旗舰产品盖乐世(Galaxy)S8预计将在3月末发布，未像以往一样在世界移动通信大会上登场。

“过去六个月对于我们无疑是史上最具挑战性的时期之一，”三星欧洲市场负责人David Lowes在巴塞罗那的一场记者会上说道。“我们决心吸取每一个教训。”

三星去年10月停产盖乐世Note7手机，因电池缺陷造成部分手机起火，令三星失去消费者信任，损失逾50亿美元的营业利润，并导致苹果iPhone手机销量反超。

华为消费者BG执行长余承东在采访中告诉路透，竞争很激烈，但他认为华为有好的机会。

据市场调研公司Strategy Analytics，三星的智能手机市场份额第四季下降至17.7%，苹果则增至17.8%。

Radio Free Mobile的独立研究分析师Richard Windsor怀疑三星能否很快重拾其市场地位。

“三星获利已遭受54亿美元的重大损失，并就手机召回一再致歉，也承认手机质量和质保过程存在短板，但我认为这个问题的全部影响还没有充分显现，”他在博文中写道。

他提到Harris Poll进行的一项调查。该调查显示，三星在美国的声誉排名已从第七下降至第42，只比美国邮政高出一个位置。

华为一直在积极扩张中高端手机业务，在亚洲和欧洲与苹果正面交锋，在高端手机市场与三星竞争。

华为新推出的高端手机P10将在3月开售，在欧洲售价从649欧元(685美元)起。欧洲是华为的主要目标市场。P10上市时间有可能早于三星的S8。

华为是知名的电信网络设备厂商，进入手机市场没有几年，但毫不讳言其想成为全球第二大智能手机制造商的野心。

但在智能手机市场，厂商的命运可能迅速变化。在西方鲜为人知的厂商正在把中兴通讯(000063.SZ)、LG电子(066570.KS)和联想(0992.HK)摩托罗拉等老牌亚洲厂商打入二线行列。

据市场调研公司Strategy Analytics，OPPO、Vivo和小米现在分别是全球第四、第五和第六大智能手机制造商，而索尼(6758.T)和宏达电(2498.TW)则分别排在第16和第20位。

“智能手机市场的长期游戏只是一个营销游戏，”市场研究公司Canalys的分析师Tim Coulling表示。(完)