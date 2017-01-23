三星电子即将公布Note7自燃原因 重建消费者信赖

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透首尔1月23日 - 三星电子(005930.KS)计划于周一公布盖乐世Note7手机自燃原因，这家全球最大智能手机制造商在推出下一代高端机种之前，正努力争取消费者重拾信赖。
三星全面召回Note7已时隔三个多月，这款手机原本的假想敌是苹果(AAPL.O)的iPhone，但召回事件造成三星营业利润减损53亿美元。
Note7在8月推出不久后即传出失火事件，第一次召回更换电池并未解决问题，因而进行二度召回。三星声誉受到打击，新款盖乐世S8手机销售状况，将是外界观察三星能否力挽狂澜的指标。
Hi Investment分析师Song Myung-sup表示，“S8可能在4月或5月上市，但只有三星明确找出失火原因，消费者在购买S8才不会有所迟疑。”
前三星手机工程师Kim Yong-serk指出，三星可能提出数个导致起火的原因，包括电量较前一代增加16%的电池、热管理软件等。
“三星可能对供应商提出非常高的电池电量目标，因消费者要求更长的续航力，”目前在成均馆大学担任教授的Kim表示。“防水功能可能阻碍了散热。”
**最大的错误**
三星周五表示，将公布公司和独立机构的调查结果，以及“质量提升计划”。三星电子IT暨移动通信事业部无线事业部部长高东真将主持新闻发布会，解释起火原因。
高东真在2016年9月宣布召回250万部Note7手机，之后指称是旗下子公司三星SDI供应的电池有缺陷。
但手机在换成另一家供应商--中国新能源科技有限公司(ATL)的电池后，继续出现起火问题，令市场对电池缺陷的解释产生质疑。这促使三星进行了第二次召回并宣布永远停售这款手机。
分析师称，三星在确认起火的根本原因之前就置换手机，损害了三星的声誉。
“三星犯的最大错误就是对Note7手机进行了二度召回。”HMC Investment Securities的分析师Greg Roh说道。他还补充称，如果三星此次再度只将问题全归咎于电池，那么三星将难以说服投资者相信问题真的得到了解决。
一位知情消息人士上周对路透表示，三星已经能够再现起火场景，并确认电池是引发事故的主因。该名人士称，起火不能被归咎于硬件或软件设计。
尽管Note7手机事件造成严重影响，但三星电子仍预计第四季营业利润将创下逾三年高位，得益于芯片销售强劲。三星将于周二发布财报。（完）
(编译 张明钧/高琦 审校 蔡美珍/白云)
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