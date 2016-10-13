焦点：三星提供资费优惠 给Note7之伤止血

2016年10月13日，在位于首尔的三星电子总部，一名顾客将自己的盖乐世Note7手机置换成盖乐世S7手机。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔10月13日 - 三星电子(005930.KS)向以盖乐世Note7手机置换三星其他机型的韩国消费者提供资费优惠，在安全危机过后努力挽救声誉。

三星电子进入损害控制模式，在该公司停售最新款旗舰手机后，苹果 (AAPL.O)和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)试图抢夺其市场份额。

三星把营销和促销力度放在其他盖乐世智能手机系列，以缓冲Note7手机停售的冲击。该公司无法解决过热导致部分手机起火问题，最终放弃这款产品。

“像诺基亚和黑莓等衰落的经验显示，在手机市场上即便是多么成功地制造商，要失去市场份额也会特别快，”惠誉在一份报告中称。

在美国，三星电子给返修盖乐世Note7手机的客户赠送防火盒子和防护手套，在社交媒体上引发如潮般的恶搞。

该公司在韩国本土开始向消费者提供退款或置换其他款手机。返修这款标价约880美元手机的消费者，可获得价值3万韩元(26.91美元)的礼券；而那些选择置换三星其它款高端手机的用户，公司承诺给予额外7万韩元的购机补贴。

三星在声明中称，这些措施是针对给消费者带来的“巨大不便”进行补偿。

0355 GMT时，三星股价上涨2.4%，在连跌数天后反弹。

三星电子周三将第三季获利预估下调三分之一，以反映旗舰智能手机盖乐世Note7失败所带来的23亿美元损失。

“三星在第三季获利中体现了Note7带来的大部分成本，这降低了第四季获利的不确定性，”韩国投资证券(KIS)的分析师Jay Yoo说。

但很多分析师称，三星面临的真正风险是，在一个竞争激烈的行业中声誉受到损害，而这要比财务成本更难衡量。

“可能造成的长期品牌损害...对声誉的威胁要大于直接的财务影响，后者的影响可通过充裕的流动性和稳健的资产负债表加以缓冲，”惠誉说。

未来几周消费者将拥有很多选择，SK电讯(SK Telecom) (017670.KS)计划从周五开始接受苹果iPhone7的预定，LG电子(066570.KS)近来也推出了V20智能手机。

韩国央行周四表示，Note7手机危机可能会削弱经济增长，但需要更多时间评估Note7下市对经济产生的影响。(完)