焦点：三星Note7起火事件接二连三 恐把财报烧出大洞

路透首尔10月11日 - 韩国三星电子(005930.KS)二度停售旗舰盖乐世Note7手机，这起史上最严重召回事件的相关成本恐多达170亿美元，而这款多灾多难的高阶手机也几乎确定会寿终正寝。

三星为全球最畅销智能手机公司，目前正在等待美国安全主管机关的调查结果，在此同时，部分投资人及分析师预言，三星可能废止Note7手机，并转向开发后续机型，以限制对财务及商誉的伤害。

“最坏状况下，美国可能认定这款产品存在根本的缺陷，并禁止销售，”HI Investment Securities分析师Song Myung-sub表示。

根据包括来自瑞士信贷等机构的分析师估算，若三星停卖Note7系列手机，估计可能会少卖多达1,900万部手机，金额接近170亿美元，这个数字是外界预期Note7产品周期内能为三星带来的营收。

按照三星第四季恢复全球销售Note 7的假设，分析师原预期在此期间造成的销售损失和召回成本为50亿美元，而最新的预测要远高于这个预估。

现在看来恢复销售的希望非常渺茫。据韩国韩民族日报周二引述未具名消息人士报导，继最新暂停销售及生产盖乐世Note7后，三星电子有可能将永久停售该款智能手机。

“这可能已经破坏了Note 7的品牌，”Charter Equity Research董事总经理Edward Snyder表示。

“等他们解决了问题，还要重新认证以及重新申请资格，到那时也该发售(Galaxy) S8了。”

**问题范围扩大**

了解情况的消息人士周一表示，三星已经暂停了Note 7生产。假使三星最终不得不彻底停止销售Note 7，这可能导致减记库存价值。

券商野村预计，假设三星生产了约400万部Note 7，这可能导致第四季出现大约产生高达1.6万亿韩元的处理成本。

截至6月底，三星市值约2,350亿美元，现金及现金等价物690亿美元。所以对三星而言，单纯一个机型销售的亏损是有可能被吸收的。

但分析师及专家称，更大的问题是对其声誉及品牌的长期影响。

“我们认为Note7事件可能也会损及对三星其他智能手机机型的需求，”野村分析师在一份报告中表示，并称野村可能会将三星第四季移动业务获利预估下调至多85%。

美国最大无线运营商威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)一位发言人周一称，该公司已经在考虑不再对Note7展开营销。

这将可能提振竞争性产品从三星手中抢占市场份额，例如谷歌(Google)(GOOG.O)新款Pixel及苹果(AAPL.O)新款iPhone，因为多数供应商都会在关键的年末假期销售季之前推出新款产品。

“(Note7)手机将永远也甩不掉污点，而且风险在于，该品牌也受到无法补救的损害，”英国律师事务所Weightmans的合伙人Stephen Robb说。

“他们需要致信向每位客户道歉，并提供某种形式的‘补偿’...这对三星来说显然是代价高昂的，如若不然，该公司最终将重蹈诺基亚和黑莓的覆辙。”

三星还面临诉讼，在美国至少有两位消费者起诉三星，要求该公司对这款有缺陷手机造成的损害提供赔偿。

根据美国监管机构在9月15日的召回声明，该公司在美国已收到92起电池过热的报告，其中26起牵涉人员烧伤，55起造成财产损失。

Note7的问题或许还会影响到三星的零部件业务，因该业务提供屏幕和存储芯片(晶片)等关键的智能手机部件，这一块是三星重要且日益增长的收入来源。

分析师说，Note7相关订单下降不仅会导致零部件业务的总体营收减少，还会压低相关零部件的价格。(完)