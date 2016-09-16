（更正）三星电子称9月28日起在韩国恢复销售盖乐世Note7手机

（因译文有误，标题和内文第一段应该为“盖乐世”而非“盖乐士”）

路透首尔9月16日 - 韩国三星电子(005930.KS)周五表示，将从9月28日起，在韩国恢复销售新款盖乐世Note7智能手机。该公司力争限制召回事件的影响。

三星发言人告诉路透，包括美国在内的其他地区何时重新销售这款手机，将取决于单个市场的情况。该公司已经表示，预计在10月初的某个时间恢复在澳洲的销售。(完)