（更正）三星电子称9月28日起在韩国恢复销售盖乐世Note7手机

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
（因译文有误，标题和内文第一段应该为“盖乐世”而非“盖乐士”）
路透首尔9月16日 - 韩国三星电子(005930.KS)周五表示，将从9月28日起，在韩国恢复销售新款盖乐世Note7智能手机。该公司力争限制召回事件的影响。
三星发言人告诉路透，包括美国在内的其他地区何时重新销售这款手机，将取决于单个市场的情况。该公司已经表示，预计在10月初的某个时间恢复在澳洲的销售。(完)
(编译 王兴亚；审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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