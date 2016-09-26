焦点：三星盖乐世Note7延后三天在韩国重新开卖 因召回速度过慢

2016年9月2日，韩国首尔，一家店内的销售人员向顾客介绍三星盖乐世Note7。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔9月25日 - 科技巨头三星电子(005930.KS)周日表示，新款盖乐世(Galaxy)Note7智能手机在韩国的开卖时间将延后三天至10月1日，称此举是为了加速完成在韩国的持续召回所需的。

三星电子在9月2日宣布在包括韩国在内的10个市场召回至少250万支盖乐世Note7智能手机，将提供退款或换成使用安全电池的手机。盖乐世Note7因电池瑕疪问题造成手机会起火。

该公司希望能迅快完成召回工作，并在第四季重新开卖以挽救获利，但在韩国开卖延后突显出这些努力持续面临挑战。

尽管韩国周一开始换机服务，但只有约20万受影响的客户前来换机，三星称这只占了受影响客户的一半，召回的速度远慢于新加坡和美国等市场。

“若在9月28日恢复销售，召回率将可能大幅下降。”该公司称。10月1日起受影响的客户将无法再透过当地运营商换机，令召回更新的过程较困难。

三星希望受影响市场在召回有充分进展时恢复销售，该公司此前已宣布澳洲和新加坡市场计划10月重启销售；但近一个月的召回过程给三星带来更多困窘。

三星宣布召回后仍持续传出Note7起火和损毁的报告，以及许多航空当局警告或直接禁止在飞机上使用Note7或充电，迫使三星要求受影响客户立即关掉手机以防止进一步损害。

三星周日为延后恢复销售造成的混乱道歉，称将尽其所能迅速解决目前Note7的情况。

印度航空监管机构表示，周五一架印度飞机上，一支放在舱顶行李箱中的三星电子智能手机冒烟，但并未造成损伤，该航班顺利降落。

IndiGo发出一份电子邮件声明，当中称这架IndiGo飞机上的乘客闻到舱顶行李箱传出的烟味，并通报机组人员，机组人员目睹三星盖乐世Note2手机冒出火花及烟尘。IndiGo为InterGlobe Aviation(INGL.NS)旗下航空公司。

IndiGo称，机组人员使用灭火器喷洒在手机上，并将该手机放在装满水的容器当中。

这架IndiGo的航班当时正从新加坡飞往金奈(Chennai)。

三星电子发言人在一份电子邮件声明中表示，该公司正就周五这起事件展开调查。他称，“我们正与有关单位联络以收集更多资讯。”

三星电子并未证实该设备是否为盖乐世Note2。(完)