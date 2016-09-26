焦点：三星盖乐世Note7延后三天在韩国重新开卖 因召回速度过慢

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透首尔9月25日 - 科技巨头三星电子(005930.KS)周日表示，新款盖乐世(Galaxy)Note7智能手机在韩国的开卖时间将延后三天至10月1日，称此举是为了加速完成在韩国的持续召回所需的。
三星电子在9月2日宣布在包括韩国在内的10个市场召回至少250万支盖乐世Note7智能手机，将提供退款或换成使用安全电池的手机。盖乐世Note7因电池瑕疪问题造成手机会起火。
该公司希望能迅快完成召回工作，并在第四季重新开卖以挽救获利，但在韩国开卖延后突显出这些努力持续面临挑战。
尽管韩国周一开始换机服务，但只有约20万受影响的客户前来换机，三星称这只占了受影响客户的一半，召回的速度远慢于新加坡和美国等市场。
“若在9月28日恢复销售，召回率将可能大幅下降。”该公司称。10月1日起受影响的客户将无法再透过当地运营商换机，令召回更新的过程较困难。
三星希望受影响市场在召回有充分进展时恢复销售，该公司此前已宣布澳洲和新加坡市场计划10月重启销售；但近一个月的召回过程给三星带来更多困窘。
三星宣布召回后仍持续传出Note7起火和损毁的报告，以及许多航空当局警告或直接禁止在飞机上使用Note7或充电，迫使三星要求受影响客户立即关掉手机以防止进一步损害。
三星周日为延后恢复销售造成的混乱道歉，称将尽其所能迅速解决目前Note7的情况。
印度航空监管机构表示，周五一架印度飞机上，一支放在舱顶行李箱中的三星电子智能手机冒烟，但并未造成损伤，该航班顺利降落。
IndiGo发出一份电子邮件声明，当中称这架IndiGo飞机上的乘客闻到舱顶行李箱传出的烟味，并通报机组人员，机组人员目睹三星盖乐世Note2手机冒出火花及烟尘。IndiGo为InterGlobe Aviation(INGL.NS)旗下航空公司。
IndiGo称，机组人员使用灭火器喷洒在手机上，并将该手机放在装满水的容器当中。
这架IndiGo的航班当时正从新加坡飞往金奈(Chennai)。
三星电子发言人在一份电子邮件声明中表示，该公司正就周五这起事件展开调查。他称，“我们正与有关单位联络以收集更多资讯。”
三星电子并未证实该设备是否为盖乐世Note2。(完)
(编译 戴素萍/张若琪/张明钧; 审校 杜明霞/徐文焰)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。