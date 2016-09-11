三星敦促Note 7用户关机返厂 计划10月初澳洲恢复新机销售

路透首尔9月10日 - 韩国三星电子(005930.KS)周六敦促盖乐士Note 7的用户尽早将手机返厂，这是其召回计划的一部分，以限制这款存在火灾隐患的手机可能造成的损害。

三星电子上周表示，将在包括韩国和美国在内的10个市场更换所有Note 7手机，这对三星来说是一次代价巨大的挫折。在苹果等手机厂商纷纷推出新产品之际，三星原本指望这个售价98.89万韩元(892.73美元)的产品来提振销售动能。

手机在充电或正常使用时电池起火的报导，促使美国消费者产品安全委员会(CPSC)要求消费者停止使用Note 7手机。

全球航空当局及航空公司也发布禁令或规定，禁止乘客在飞机上对这款手机开机或充电。

“我们要求用户将盖乐士Note 7关机，并尽早更换，”三星智能手机业务主管Koh Dong-jin在声明中称。

对于三星而言，此次手机召回规模史无前例，对其声誉带来沉重打击。

该公司表示，全球已售出约250万部Note 7手机需要召回。一些分析师表示，此次召回将使三星今年营收损失掉近50亿美元。

三星将为客户提供一个配有安全电池的手机，替换所有受到影响的Note 7手机。三星表示，9月19日开始将可以在韩国和美国等一些市场更换该手机。

三星周五表示，其计划10月初在澳洲恢复销售新款盖乐士Note 7手机，但尚不清楚其他市场的销售何时恢复。(完)