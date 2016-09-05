三星电子全球召回盖乐世Note 7手机 但中国市场不在此列

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔9月2日 - 三星电子(005930.KS)因发现盖乐世Note 7智能手机电池有发生起火的疑虑，宣布全球进行召回并在10个市场暂停销售，此事对三星电子移动业务再起不啻是一大打击。
韩国及美国均在召回范围内。三星智能手机业务主管Koh Dong-jin周五在记者会中对此项召回表示歉意。
由于中国市场采用不同的电池，因此不在召回之列。
盖乐世Note 7上市刚超过两周即被宣布召回。Koh拒绝评论需要召回的数量，称该公司目前为止售出250万台。三星电子不仅计划为消费者更换有问题的电池，零售商库存及运送途中的盖乐世Note 7电池也在更换之列。
此次召回规模对三星而言前所未见，三星对其制造能力一向很自豪。分析师表示，虽然在智能手机产业，召回并非罕见，但盖乐世Note 7问题的性质对三星商誉造成重大伤害。
分析师称，三星电子此前一系列产品在市场告捷，扳回市占下降的颓势之后，现在必须尽快行动，把此事对智能手机业务的伤害降至最小。(完)
(编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
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