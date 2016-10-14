三星电子预计Note7停产将令未来两季利润再减30亿美元

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔10月14日 - 韩国三星电子(005930.KS)周五表示，由于存在起火隐患的盖乐世Note7智能手机停产，预计未来两个季度营业利润进一步减少约30亿美元。
三星电子在声明中表示，预计10-12月当季营业利润减少幅度将在2万亿韩元区间的中档，2017年第一季减少约1万亿韩元(9亿美元)。
上述预估将使得Note7给三星利润造成的损失总额超过50亿美元。三星周三表示，第三季利润将损失23亿美元。
三星推出Note7原本旨在在高端智能手机市场与苹果(AAPL.O)的最新款iPhone一争高下，但本周稍早不得不决定停产，距离推出还不到两个月。
为了弥补因此而失去的营收，三星表示将努力扩大盖乐世S7和S7 edge等其他款手机的销售。
“另外，公司将聚焦于提升产品安全性，对品质保证程序进行大幅调整，”三星在声明中称。
三星电子股价周五盘初上涨0.8%，本周受Note7消息冲击下挫约8%。(完)
(编译/审校 张涛/王兴亚/龚芳)
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