三星电子预计Note7停产将令未来两季利润再减30亿美元

路透首尔10月14日 - 韩国三星电子(005930.KS)周五表示，由于存在起火隐患的盖乐世Note7智能手机停产，预计未来两个季度营业利润进一步减少约30亿美元。

三星电子在声明中表示，预计10-12月当季营业利润减少幅度将在2万亿韩元区间的中档，2017年第一季减少约1万亿韩元(9亿美元)。

上述预估将使得Note7给三星利润造成的损失总额超过50亿美元。三星周三表示，第三季利润将损失23亿美元。

三星推出Note7原本旨在在高端智能手机市场与苹果(AAPL.O)的最新款iPhone一争高下，但本周稍早不得不决定停产，距离推出还不到两个月。

为了弥补因此而失去的营收，三星表示将努力扩大盖乐世S7和S7 edge等其他款手机的销售。

“另外，公司将聚焦于提升产品安全性，对品质保证程序进行大幅调整，”三星在声明中称。

三星电子股价周五盘初上涨0.8%，本周受Note7消息冲击下挫约8%。(完)