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国际财经 | 2016年 10月 10日 星期一 14:36 BJT

三星电子称调整Note7手机出货量 因有部分手机失火

路透首尔10月10日 - 韩国电子业巨擘三星电子(005930.KS)周一表示，由于有报道称部分手机失火，该公司正在调整盖乐世Note7智能手机出货量。

该公司在一份声明中指出，调整出货是为了进行深入检查，并改善品质控管。三星并未进一步说明细节。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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