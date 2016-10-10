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国际财经 | 2016年 10月 10日 星期一 09:53 BJT

三星电子暂停生产盖乐世Note7智能手机--韩联社

路透首尔10月10日 - 韩国联合通讯社周一援引匿名消息人士的话报道，三星电子(005930.KS)已暂停生产盖乐世(Galaxy)Note7智能手机，之前有报导称其更换后的手机起火。

报道称，三星与中国和美国当局协调后，决定暂停生产Note7手机。

三星暂未对该报道置评。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)

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