三星电子暂停生产盖乐世Note7智能手机--韩联社

路透首尔10月10日 - 韩国联合通讯社周一援引匿名消息人士的话报道，三星电子(005930.KS)已暂停生产盖乐世(Galaxy)Note7智能手机，之前有报导称其更换后的手机起火。

报道称，三星与中国和美国当局协调后，决定暂停生产Note7手机。

三星暂未对该报道置评。(完)