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国际财经 | 2016年 10月 10日 星期一 13:00 BJT

三星电子暂停生产盖乐世Note7智能手机--消息人士

路透首尔10月10日 - 熟悉情况的消息人士对路透称，韩国三星电子(005930.KS)已经暂停盖乐世Note7智能手机的生产。此前有报道称，更换后的NOTE7手机发生着火事故。

消息人士未透露详细情况，包括三星是否确认了具体问题所在以及生产于何时暂时等。

三星未立即回应置评请求。(完)

(编译 徐文焰；审校 艾茂林)

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