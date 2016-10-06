更换过的三星盖乐世Note7在一美国航班上冒烟-当事人家人

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透肯塔基州路易斯维尔10月5日 - 一个持有更换过后的三星电子(005930.KS)盖乐世Note7的家庭指出，该手机在一美国航班内开始冒烟，促使美国消费者产品安全委员会(CPSC)以及美国联邦航空管理局(FAA)展开新的调查。
Note7手机问题已经重挫三星电子的声誉，若更换过后的手机出了问题，将为该公司这场全球性丑闻添加新篇章，且可能成本巨大。
印第安那州乘客Brian Green的妻子Sarah在与丈夫通话后向路透表示，她丈夫的盖乐世Note7手机在美国西南航空(LUV.N)由路易斯维尔飞往巴尔的摩的飞机内开始冒烟。她称Green在接获三星的简讯之后，已在约两周前更换了手机。
三星电子在一份声明稿中指出，正在收回该手机以了解问题原因。三星电子称，“在我们能够取回该手机之前，无法确认此次事件是否与新的Note7有关。”
这家全球最大智能手机制造商上月宣布在全球10个市场召回旗舰盖乐世Note7手机，召回数量至少达250万台，因电池瑕疵可能导致部分手机失火。
CPSC主席Elliot Kaye在一份声明中表示，该组织正与FAA、三星电子及手机所有人联络以收集事证，并提醒消费者他们可以把这款问题手机拿去退钱。
FAA在一份声明稿中表示，其已经证实是一部三星手机在西南航空航班上冒烟，且正就此事进行调查。
科技新闻网站The Verge稍早揭露此一消息，该网站引述Brian Green说法指出，该手机是已经更换过的，并刊登了他所拍下的包装照片。照片中显示一个盒子上有一个确认标签，三星之前已经指称这是更新手机的一个标记。一名三星发言人拒绝就此照片置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。