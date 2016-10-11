韩国当局建议飞机上的乘客关闭盖乐世Note7手机

路透首尔10月11日 - 韩国国土交通部周二表示，所有三星电子(005930.KS)生产的盖乐世Note7手机都不应在飞机内使用或充电。

在该部发出这一建议之前，韩国科技标准局(Korean Agency for Technology and Standards)称，出现该设备起火的报导后，消费者应停止使用Note7，包括更换后的设备。(完)