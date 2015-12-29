专访：Samsung Pay计划2016年在美国提供在线支付--联席总经理

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透芝加哥12月28日 - 三星电子(005930.KS)计划明年在美国扩大其刚刚起步的移动支付业务，为用户提供在线支付服务，同时也将有更多智能手机支持三星电子钱包。
Samsung Pay的联席总经理Thomas Ko接受采访时表示，低档三星手机明年内或可支持移动钱包。这项服务最初在韩国推出时只搭载了几款高端三星手机，包括Galaxy Note 5、Galaxy S6 Edge、Galaxy S6和Galaxy S6 Edge Plus。
“将有更多款手机搭载Samsung Pay，而且很快将支持在线支付，”他在上周末说。
他没有说明Samsung Pay还将在其他哪些国家推广。
Samsung Pay在9月28日推出美国服务，其采用的技术已在多数店铺广泛使用，较主要竞争对手苹果和安卓抢占先机。使用Apple Pay和Alphabet(GOOGL.O)的Android Pay还需要零售商安装新设备。
推出在线支付后，Samsung Pay将与成熟竞争对手PayPal Holdings(PYPL.O)以及Visa(V.N)旗下Visa Checkout等后起之秀展开竞争。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。