专访：Samsung Pay计划2016年在美国提供在线支付--联席总经理

路透芝加哥12月28日 - 三星电子(005930.KS)计划明年在美国扩大其刚刚起步的移动支付业务，为用户提供在线支付服务，同时也将有更多智能手机支持三星电子钱包。

Samsung Pay的联席总经理Thomas Ko接受采访时表示，低档三星手机明年内或可支持移动钱包。这项服务最初在韩国推出时只搭载了几款高端三星手机，包括Galaxy Note 5、Galaxy S6 Edge、Galaxy S6和Galaxy S6 Edge Plus。

“将有更多款手机搭载Samsung Pay，而且很快将支持在线支付，”他在上周末说。

他没有说明Samsung Pay还将在其他哪些国家推广。

Samsung Pay在9月28日推出美国服务，其采用的技术已在多数店铺广泛使用，较主要竞争对手苹果和安卓抢占先机。使用Apple Pay和Alphabet(GOOGL.O)的Android Pay还需要零售商安装新设备。

推出在线支付后，Samsung Pay将与成熟竞争对手PayPal Holdings(PYPL.O)以及Visa(V.N)旗下Visa Checkout等后起之秀展开竞争。(完)