三星电子欲将移动支付拓展至新地区及智能手表

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔1月6日 - 韩国科技业巨头三星电子(005930.KS)周三表示，将进一步在三个国家推出移动支付服务，并在其Gear S2智能手表上引入移动支付系统。
三星电子通过其官方推特表示，三星支付(Samsung Pay)很快将走进澳洲、巴西和新加坡。三星电子去年在韩国和美国推出该服务，并计划进入中国、西班牙和英国等市场。
三星电子希望，该服务能使自家手机设备与其他同行区别开来，帮助公司保护市场份额，抵御苹果(AAPL.O)和华为等竞争对手，并迫使用户为了便利而增加付费。
在另一份声明中，三星电子称其Gear S2智能手表将从2016年初开始在韩国和美国支持三星支付。该手表很快将会与苹果设备兼容，不过三星电子未对此作详细说明。
三星电子报告称，三星支付在本土和美国反响热烈，但该服务尚未独立为三星电子带来收入。三星支付的一个初步优势，便是其兼容零售商普遍使用的磁条卡读卡器。
苹果的同类服务--苹果支付(Apple Pay)则需要零售商安装支持近距离通信(NFC)技术的新设备。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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