三星欲推更大屏幕手机

2013年9月26日，三星在雅加达发布Galaxy Note 3和Galaxy Gear。 REUTERS/Beawiharta

路透首尔9月25日（记者 Miyoung Kim） - 三星电子(005930.KS)试图用更大屏幕的平板手机吸引消费者，甚至可能采用弯曲屏幕，以应对大屏幕手机市场的竞争。

平板手机是介于手机和平板电脑之间的产品，2011年底上市，其块头一度遭到嘲笑。随着消费者花更多时间使用手机浏览网页和下载媒体内容，平板手机的发展势如破竹。三星今年4月推出的旗舰智能手机产品Galaxy S4采用5英寸屏幕，一些分析师将其归入平板手机类别。

三星周三在首尔开启全球销售Galaxy Note 3智能手机的序幕。该手机采用5.7英寸屏幕，韩国裸机价格为990美元，10月将在140个国家开售。

分析师称，平板手机的中期前景不错，但是价格和来自普通屏幕智能手机的竞争将构成拖累。

新加坡市场调研公司Canalys预计，2013年5.1-6英寸屏幕的智能手机将拥有6%市场份额。该公司预计今年全球智能手机出货量共计9.93亿部。

“毫无疑问，大屏幕手机越来越受欢迎，但5英寸以下屏幕手机的销量仍占大多数，超过90%。超越这些预期需要大屏幕手机的价格下降以及包括苹果在内的更多厂商推出这类产品，”Canalys分析师Rachel Lashford说道。

平板手机越发受欢迎引发西方国家厂商采取行动。

谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉近期推出了5英寸的Droid Ultra。四位消息人士曾表示，苹果(AAPL.O)也在考虑推出更大屏幕的手机。

诺基亚原计划9月底推出一款大屏幕平板手机。

“三星是这一趋势的领导者，因为能够通过大量的广告和市场营销创造和推动平板手机市场的发展，”Lashford表示。

三星称，平板手机主要在中国、韩国、欧洲和东南亚等地比较受欢迎。

为了增加平板手机的吸引力，三星推出了Galaxy Gear智能手表等配件。

三星现在计划下个月推出采用弯曲显示屏的智能手机，这可能是又一款Note 3。

华为旗下的Ascend Mate采用6.1英寸的屏幕，索尼旗下的Xperia Z Ultra采用6.4英寸的屏幕，三星Galaxy Mega拥有6.3英寸屏幕。

LG电子(066570.KS)计划周五推出5.2英寸屏幕的Vu 3。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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