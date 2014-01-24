三星电子第四季获利欠佳 智能手机成长疑虑加剧

* 第四季营业利润为8.3万亿韩元，符合财测

* 警告第一季获利较第四季下滑

* 称付出8,000亿韩元的员工特别奖金

* 2014年资本支出计画为24万亿韩元

路透首尔1月24日 -三星电子(005930.KS)公布两年以来首见的获利下滑，受挫于一次性的员工特别奖金及智能手机销售放缓，而该公司将迎来与苹果(AAPL.O)更为艰困竞争的一年。

这家全球最大智能手机制造商维持全年投资计画于保守水准，同时警告称第一季获利恐难见成长，因需求料自年末假日旺季回落。

三星周五发表声明指出，10-12月当季营业利润下滑6%至8.3万亿(兆)韩元(77亿美元)，符合先前估算的8.3万亿韩元。

获利数字受到8,000亿韩元(7.45亿美元)的员工特别奖金所拉低，这份奖金是纪念三星电子董事长李健熙在20年前所提出的一套管理策略，而这项策略被视为是公司近期成长的要因。

三星称韩元升值也打击获利，冲击幅度约7,000亿韩元。

业绩公布后，三星电子股价日内上涨0.4%，与此同时大盘股指.KS11下跌0.3%。三星股票市值为2,040亿美元，过去一个月股价下滑8%，因担心智能手机增长放缓。

“三星想在第一季提高获利会遇到一些挑战，因为这时候是IT产业的淡季，元件和电视产品的需求会受到压力，”公司声明称。

三星2013年第四季业绩的相关图表请点选：

link.reuters.com/fyw75v

三星预测，2014年资本支出情况将与2013年的23.8万亿韩元接近。资本支出是衡量整体科技产业对晶片设备等制造工具需求的指标。

作为公司摇钱树的移动部门营业利润持平于上年同期，为5.47万亿韩元，但较7-9月当季的6.7万亿纪录高位下滑18%，因新款iPhone推出在年底假期季当中影响了三星手机的销售。

显示器部门Samsung Display的营业利润锐减90%至1,100亿韩元，因GalaxyS4销售弱于预期造成智能手机显示屏库存积压，同时电视机销售低迷也拖累电视屏幕的出货。(完)

(编译 张明钧/郑茵 审校 龚芳/张若琪)

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