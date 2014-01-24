三星电子第四季获利欠佳 智能手机成长疑虑加剧

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* 第四季营业利润为8.3万亿韩元，符合财测
* 警告第一季获利较第四季下滑
* 称付出8,000亿韩元的员工特别奖金
* 2014年资本支出计画为24万亿韩元
路透首尔1月24日 -三星电子(005930.KS)公布两年以来首见的获利下滑，受挫于一次性的员工特别奖金及智能手机销售放缓，而该公司将迎来与苹果(AAPL.O)更为艰困竞争的一年。
这家全球最大智能手机制造商维持全年投资计画于保守水准，同时警告称第一季获利恐难见成长，因需求料自年末假日旺季回落。
三星周五发表声明指出，10-12月当季营业利润下滑6%至8.3万亿(兆)韩元(77亿美元)，符合先前估算的8.3万亿韩元。
获利数字受到8,000亿韩元(7.45亿美元)的员工特别奖金所拉低，这份奖金是纪念三星电子董事长李健熙在20年前所提出的一套管理策略，而这项策略被视为是公司近期成长的要因。
三星称韩元升值也打击获利，冲击幅度约7,000亿韩元。
业绩公布后，三星电子股价日内上涨0.4%，与此同时大盘股指.KS11下跌0.3%。三星股票市值为2,040亿美元，过去一个月股价下滑8%，因担心智能手机增长放缓。
“三星想在第一季提高获利会遇到一些挑战，因为这时候是IT产业的淡季，元件和电视产品的需求会受到压力，”公司声明称。
三星2013年第四季业绩的相关图表请点选：
三星预测，2014年资本支出情况将与2013年的23.8万亿韩元接近。资本支出是衡量整体科技产业对晶片设备等制造工具需求的指标。
作为公司摇钱树的移动部门营业利润持平于上年同期，为5.47万亿韩元，但较7-9月当季的6.7万亿纪录高位下滑18%，因新款iPhone推出在年底假期季当中影响了三星手机的销售。
显示器部门Samsung Display的营业利润锐减90%至1,100亿韩元，因GalaxyS4销售弱于预期造成智能手机显示屏库存积压，同时电视机销售低迷也拖累电视屏幕的出货。(完)
(编译 张明钧/郑茵 审校 龚芳/张若琪)
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