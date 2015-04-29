三星电子第一季夺回全球以销量计最大的智能手机生产商宝座

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透首尔4月29日 - 研调机构Strategy Analytics周三表示，韩国三星电子(005930.KS)在2015年第一季挤下苹果(AAPL.O)，夺回全球以销量计最大的智能手机生产商宝座。
Strategy Analytics称，三星电子第一季全球出货8,320万支智能手机，市场份额为24%，虽低于上年同期的31%，但却胜过苹果的18%。
“三星持续在亚洲和其他地区面临挑战，但其全球表现在本季非常不错，夺回全球以销量计最大的智能手机生产商宝座。”Strategy Analytics执行主管Neil Mawston在声明稿称。
另外，三星电子称，将针对新兴市场中低端智能手机产品采取积极措施。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。