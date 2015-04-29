三星电子第一季夺回全球以销量计最大的智能手机生产商宝座

路透首尔4月29日 - 研调机构Strategy Analytics周三表示，韩国三星电子(005930.KS)在2015年第一季挤下苹果(AAPL.O)，夺回全球以销量计最大的智能手机生产商宝座。

Strategy Analytics称，三星电子第一季全球出货8,320万支智能手机，市场份额为24%，虽低于上年同期的31%，但却胜过苹果的18%。

“三星持续在亚洲和其他地区面临挑战，但其全球表现在本季非常不错，夺回全球以销量计最大的智能手机生产商宝座。”Strategy Analytics执行主管Neil Mawston在声明稿称。

另外，三星电子称，将针对新兴市场中低端智能手机产品采取积极措施。(完)

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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