三星电子谨慎看待下半年前景 提示手机业务面临挑战

路透首尔7月30日 - 韩国三星电子(005930.KS)第二季因一款主打手机供应不足导致获利下降，对第三季前景持悲观态度，凸显该公司继续面临发展阻力。

三星电子第二季仍为全球最大的智能手机卖家，但投资者和分析师称，三星没法满足市场对其曲屏S6 Edge智能手机的需求，可能损及第二季获利。

该公司第二季营业利润下滑4%至6.9万亿韩元(59亿美元)，符合公司在本月初的预测。但将中期股息提高一倍至每普通股1,000韩元。

“虽然2015年下半年预计将面临重重挑战，但公司将努力提高获利，”三星电子在声明中称。

三星手机业务营业利润为2.76万亿韩元，低于上年同期的4.42万亿韩元。

三星表示，供应问题已经解决，并将提前发布新款Galaxy Note手机。公司周四还称，Galaxy S6高端智能手机的定价将很灵活，以保持销量。

但分析师称，苹果公司(AAPL.O)预计将在9月发布新款iPhone手机，可能会限制三星第三季智能手机的销量增长。

三星周四表示，随着智能手机市场增长放缓，移动部门面临严峻的商业环境。

好的方面来看，芯片(晶片)部门营业利润达3.40万亿韩元，高于上年同期的1.86万亿韩元，因记忆体芯片需求良好，而且手机处理器销售增长。

年度获利料将从2014年创下的三年低位反弹，得益于半导体获利强劲，而且手机业务有所企稳。

汤森路透I/B/E/S访问的48位分析师平均预计，三星今年获利将达27.3万亿韩元，尽管部分分析师近几月已下调获利预期。此份调查报告是在周四财报公布前进行的。

除了Galaxy S6曲屏手机供应短缺外，部分分析师还担心中国和欧洲需求降温。市场研究公司TrendForce上周将2015年全球智能手机出货增长预估从11.6%调降至8.2%，指因全球经济前景恶化。(完)

(编译 白云/许娜；审校 张荻/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。