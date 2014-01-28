三星电子第四季智能手机销量创纪录 较苹果优势拉大--报告

路透首尔1月28日 - 研究机构Strategy Analytics公布的数据显示，韩国三星电子(005930.KS)第四季智能手机销量达到创纪录的8,600万部，拉大领先苹果(AAPL.O)的优势，尽管苹果的iPhone销量也达到新高。

数据显示，三星电子第四季在全球智能手机市场的占有率为29.6%，远高于苹果的17.6%，而中国厂商在低端市场的增长强劲。

苹果第四季的智能手机销量达到5,100万部的纪录高位，不过市占率较上年的22%有所下滑；华为HWT.UL与联想集团(0992.HK)崛起成为全球第三大和第四大智能手机厂商。

华为与联想集团的销量分别为1,660万部与1,360万部，各占据了5.7%和4.7%的市场份额。

“现在来自二线智能手机品牌的竞争明显增强。华为、LG电子和联想的智能手机出货量增幅均比全球行业平均水平高一倍左右，”Strategy Analytics分析师Linda Sui指出。

“三星和苹果在2014年需要认真应战，阻止其他虎视眈眈的挑战者靠近。”

2013年全球智能手机出货量大增41%，达到9.9亿部的纪录高位。三星电子销量为3.198亿部，市占率为32.2%，高于2012年的30.4%。

苹果2013年iPhone销量为1.535亿部，市占率为15.5%。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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