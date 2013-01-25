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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 09:17 BJT

韩国个股: 三星电子预计第一季智能手机市场较前季出现萎缩

路透首尔1月25日 - 韩国三星电子 周五表示,预计2013年第一季全球智能手机市场较去年第四季出现萎缩.

该公司还表示,今年整体手机市场较2012年料成长5%左右,智能手机成长料放缓.(完) (编译 王兴亚; 审校 程琳)
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