三星电子称Note7调查不仅限于电池

路透首尔10月27日 - 三星电子(005930.KS)周四表示，将检查盖乐世(Galaxy)Note7的各个方面，如硬件、软件和制造过程，以确定该款手机起火事故的根源。

三星电子联席CEO申宗均在股东会议上表示，三星已卖出147万部使用不同电池的盖乐世Note7新手机。

该公司称其正在与监管部门和第三方专家合作，展开彻底调查。(完)