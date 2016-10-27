三星电子称Note7调查不仅限于电池

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔10月27日 - 三星电子(005930.KS)周四表示，将检查盖乐世(Galaxy)Note7的各个方面，如硬件、软件和制造过程，以确定该款手机起火事故的根源。
三星电子联席CEO申宗均在股东会议上表示，三星已卖出147万部使用不同电池的盖乐世Note7新手机。
该公司称其正在与监管部门和第三方专家合作，展开彻底调查。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。