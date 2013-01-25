三星电子第四季获利创纪录 金融危机以来首次控制资本支出

* 第四季营业利润8.84万亿(兆)韩元,符合预期

* 移动部门获利增长一倍多至5.44兆韩元

* 2013年资本支出将持平于2012年水平

* 三星股价三个月攀升12%;苹果跌逾20%

路透首尔1月25日 - 韩国三星电子(005930.KS)自全球金融危机爆发以来,首次表现出对资本支出的谨慎态度,将今年投资计划规模定在齐平于2012年的水准,因电脑芯片需求下降,且智能手机市场放缓增长.

三星是业内资本支出最慷慨的企业之一,从2004年起,除2009年之外,三星每年都提高资本支出,以满足市场对其消费电子和移动设备的需求.上个季度,三星创下每天售出70万部智能手机的销售纪录.

但由于个人电脑(PC)市场于11年以来首现萎缩,全球智能手机市场放缓增长步伐,苹果减少采购三星生产的用于iPhone和iPad的微处理器,如今三星电子也不得不控制支出.

"总体来说其获利动能仍完好,智能手机出货量将继续增加,即便是在传统上疲弱的第一季,因为三星的产品线更宽,而且苹果似乎难以大幅提高iPhone出货量."Meritz Securities驻首尔的分析师Lee Se-chul表示.

三星周五公布的季度和全年获利均创纪录高位,并称2013年资本支出将齐平2012年.

"2013年我们在投资方面的关键词是灵活性.我们将根据市场需求情况做出决定."三星投资者关系主管Robert Yi对分析师说.

来自三星的数据显示,该公司上季度已经开始放慢计划中的投资.

三星表示,10-12月当季投资4.4万亿(兆)韩元,2012年投资总额达到创纪录的23万亿韩元(215亿美元).但该公司10月曾表示,2012年投资有望达到25万亿韩元.

分析师原本预计,三星2013年资本支出会削减4-20%.

相比之下,台湾竞争对手台积电(2330.TW)正计划今年增加资本支出至90亿美元,部分旨在从三星手中夺取苹果订单.

0105GMT,三星电子股价下跌1%,跌幅超过韩国指标股指.KS11.

欲浏览三星与苹果对比图表,请点选:(r.reuters.com/byx45t)

欲浏览三星电子业绩图表,请点选:(r.reuters.com/myw53t)

**获利创纪录高位**

三星之前向工厂投入巨额资金,以提高苹果产品及自身Galaxy系列产品使用的芯片及面板的产量,这推动该公司第四季营业利润升至8.84万亿韩元.较上年同期大增89%,符合早些时候公布的估算值.

移动设备部门当季获利较上年同期增长逾一倍至5.44万亿韩元,受助于多样化的智能手机产品阵容.

该公司旗下产品Note销售势头强劲,分析师预计其将帮助三星比对手更好地经受住任何季节性疲弱的考验.

三星没有提供智能手机销售明细.估计第四季售出大约6,300万部智能手机,包括1,500万部Galaxy S III及700万部Note II.

公司还表示,2012年营业利润猛增86%,至历史高位29万亿韩元.

**三星vs苹果**

三星周五预计,与因季节因素表现强劲的第四季相比,今年1-3月全球智能手机市场将出现萎缩,整体手机市场的增速今年将放缓至5%左右.

三星的预测与业内预估一致,因为市场已经出现放缓的迹象.

苹果iPhone在截至12月的三个月间的出货量为4,780万部,许多分析师习惯了苹果多年来出色表现,对这样的数字感到失望.苹果的季度营收亦连续第三个季度逊于华尔街预期,受iPhone销量低于预期影响.

由于投资者担心苹果业绩高增长的好日子快到头,且其产品不再像过去那样是消费者的必备品,苹果股价自去年9月中旬以来跌去超过三分之一.

相比之下,三星电子股价同期为上涨12%.三星也不再是一家只会快速模仿别人的公司,如今也拥有属于自己的创新.

三星在本月拉斯维加斯举行的消费电子展上展示了一款采用可折叠屏幕的样机,和一款八核微处理器,向外界暗示下一代Galaxy产品将融入这些元素.(完)

(编译 白云/杜明霞/王兴亚; 审校 张荻/张涛)

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