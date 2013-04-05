三星电子初估第一季营业利润劲增53%

路透首尔4月5日 - 韩国三星电子(005930.KS)估算1-3月营业利润劲增53%至8.7万亿(兆)韩元(77亿美元)，拜中档智能手机的销售所赐而顺利走过淡季。

这份初估业绩优于汤森路透I/B/E/S调查42位分析师所得的平均预估8.3万亿韩元。三星电子将于4月26日公布完整的季度财报。

这标志着三星连续五季创出纪录最高利润的局面结束。但分析师表示，三星Galaxy S IV智能手机将于本月上市，预计本季三星利润将创出新高。三星是按营收排名全球最大的科技公司。

Galaxy S和Note系列产品为三星利润不断创出纪录新高做出贡献，并使其成为全球第二大高档智能手机厂商，位居苹果(AAPL.O)之后。分析师表示，随着高端市场充斥众多新产品，三星正在把注意力转向新兴市场中不太富裕的消费者并推出价格比较便宜的型号，比如Rex和Galaxy Pop。

分析师称，三星智能手机有多达30逾种机型，覆盖几乎所有价位；公司因此在第一季的出货量增至纪录高位，在年末后的假期销售季更是从主要竞争对手苹果的手中夺过一些份额。

HI INVESTMENT & SECURITIES的分析师SONG MYUNG-SUB称，“虽然智能手机市场的增长有所放慢，但三星的市场份额仍在提高。与之相比，苹果在推出新的iPhone机型之前，其市占率将在上半年下滑。”

他并称，“随着智能手机和晶片(价格)回升，三星将继续录得不错的获利。不过其股价目前表现低迷，因为外资出于对北韩(朝鲜)情势的担忧而进行抛售。”

三星估算第一季营收为52.0万亿韩元，市场预估为53.0万亿韩元。该公司市值约为2,200亿美元。

根据五位分析师预期，该公司智能手机销量可能达到6,800-7,000万部，高于12月当季的6,300万部。

与之相比，苹果的iPhone销量料将下滑约30%，从前季的4,780万部降至3,000万部左右。

三星股价在过去三个月中下跌3%，而韩股综合股价指数.KS11跌幅为2%。苹果同期跌幅为19%。(完)

(编译 张涛/徐文焰；审校 侯向明/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。