《热点透视》三星营业利润短少 但仍有余力向股东展现慷慨

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 戴素萍

路透香港1月7日 -韩国三星电子(005930.KS)或许该向投资者派发更多的现金。三星第四季营业利润低于预期，因此前该公司支付员工一次性奖金。尽管韩元升值，以及头号强敌苹果(AAPL.O)的进击仍令人忧心，三星还是有余力向股东们展现慷慨。

三星并未详加说明何以第四季营业利润初估值较预估少了15%。韩元升值，尤其是兑日圆升值，或许挤压了出口。此外，在苹果与中国移动(0941.HK)签署了期待已久的协议后，三星的手机事业在中国也面临了更激烈的竞争。

然营业利润不如预期，至少部分是因为三星自己慷慨派钱所致。该公司近期发给员工特别奖金，以庆祝董事长李健熙的“新管理”策略上路20周年，该策略协助三星异军崛起。外界估算这笔奖金用掉第四季营业利润的4-8%。

员工分享公司成功的果实无可厚非。尽管如此，此举突显出三星在股东分红方面的小气。该公司9月底时净现金部位达41兆(万亿)韩元(380亿美元)，且正在急速扩大。然三星的股价在过去一个月下跌了10%，以2014年预估获利来计算的市盈率只有六倍多，股利率只有0.6%。

三星辩称，其需要现金来确保在景气不好时也能继续投资，并且能够研发新的装置，像是本周发表的可弯曲电视萤幕。尽管如此，也不应该排除扩大股东分红的可能性。野村分析师预期，今年三星创造的自由现金流量将达25兆韩元。如果三星只拿出其中的五分之一，其股利将提高至140万韩元，远高于2012年的75万韩元，同时三星可以再花费3兆韩元买回股票。这会让股东们也能庆祝一番。(完)

(译文审校 王冠中)

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