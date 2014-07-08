三星电子初估第二季获利大降24.5% 为两年来最差表现

路透首尔7月8日 - 韩国三星电子(005930.KS)周二表示，4-6月当季营业利润恐将下滑24.5%，为两年来最差表现，因公司获利主力智能手机事业成长放缓，且受韩元升值冲击。

这家全球最大智能手机制造商的获利呈现下滑，因面临中国低价但功能齐全机型的激烈竞争，同时市场成长区块也转移至新兴市场的低端手机。

三星电子称，4-6月当季营业利润可能降至7.2万亿韩元(71.2亿美元)，汤森路透I/B/E/S调查38位分析师的预估中值为8.3万亿韩元。

三星要到7月底左右才会公布最终的第二季财报数字，而从上述预估来看，这将创下2012年第二季录得6.5万亿韩元以来的最低获利。这同时也低于StarMine旗下SmartEstimate预估的7.6万亿韩元；SmartEstimate给予预估较为精准的分析师的预估数据较高的权重。

三星另外发布声明指出，韩元KRW=第二季升值及整体智能手机市场放缓，冲击公司获利，其亦提到行销成本增加，且试图降低库存。

“公司审慎预期第三季将会有更加正面的展望，因为将会推出新的智能手机产品线，”三星指出，并称其预期智能手机销售将转强，同时记忆体事业将受到季节性需求的提振。

不过多位分析师指出，获利较上年同期下滑的情形可能延续至第三季，各界普遍预期苹果(AAPL.O)届时将推出iPhone 5的后续机种，以迎战三星的旗舰智能手机。上年同其创纪录的10.2万亿韩元获利也可能难以超越。

一些分析师称，在中低端智能手机市场，三星可能不得不大幅降低售价以保住市场份额，而这么做将进一步挤压利润率。

三星周二还指出，第二季营收可能下降9.5%至52万亿韩元，为公司2009年采用新会计标准以来的首次按年下滑。分析师的预估则为54万亿韩元。

三星股价周一下跌1.1%，不过周二略微高开。(完)

(编译/审校 张明钧/郑茵/徐文焰/于春红/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。