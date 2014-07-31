焦点：三星电子第二季获利两年来最低 预计下半年形势困难

路透首尔7月31日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四交出两年来最差季度获利，并看淡下半年前景。这令人越发担心，在竞争日益激烈的情况下，三星能否守住其智能手机地盘。

三星旗舰智能手机Galaxy S5的5月销量不敌苹果(AAPL.O)iPhone 5S，而低端产品亦遭遇小米等中国对手的挤压。倍感压力的三星亟需想出新的策略来遏制住跌势。

该公司公布4-6月当季营业利润锐减24.6%，为7.2万亿(兆)韩元(约合70.3亿美元)，符合它的财测。这是三星连续第三个季度获利减少，且是2012年第二季以来最差业绩。

手机部门利润从上年同期的6.28万亿韩元降至4.42万亿，亦是两年来最低。

三星在声明中称：“今年下半年仍将面临挑战。”并补充道因全球竞争加剧，手机部门获利可能受挫。

三星移动部门的高层退回了他们上半年奖金的四分之一，短程出差都改为坐航班的经济舱，表明三星为进行重组，在尽力节约开销。

三星的全球智能手机份额：link.reuters.com/kun52w

研究机构IDC周三称，三星第二季的全球智能手机市场份额从一年前的32.3%降至25.2%，突显公司面临的困境。

尽管三星预测移动业务营收将增长，但在分析师看来，三星需要回到基础规划层面，整改产品线，以确保业务能持续复苏。

一些分析师称，三星高端产品应采用弧形屏幕和金属外壳，而不是饱受外界诟病的塑料外壳。有人甚至建议三星为高端产品另外成立一个新品牌，以示与低价产品的区别。

就在苹果准备秋季推出大屏iPhone，消除与三星高端产品的关键差别之际，三星却发现自己年度获利出现三年来首次下滑。

分析师称，三星需要改善中低端产品，抵挡小米、联想(0992.HK)、中兴(000063.SZ)(0763.HK)和华为等中国挑战者。

第二季财报疲软，将使下一款Galaxy Note手机倍受关注。该机型预计在9月发布。

“他们得确保Note 4不会失败，”Counterpoint分析师Tom Kang在三星发布财报之前称。

三星芯片业务获利1.86万亿韩元，与竞争对手SK海力士 (000660.KS)公布的强劲情况一致。个人电脑和服务器使用的动态随机存取记忆体(DRAM)芯片供不应求支撑获利。

面板业务第二季获利2,200亿韩元，去年同期获利1.12万亿韩元。

三星称，今年资本支出计划为24万亿韩元，与2013年一致，其中14.4万亿韩元将投入到芯片业务。公司还计划支付每股500韩元的期中派息，和去年一样。(完)

(编译 孙茉莉/白云/王丽鑫； 审校 张涛/张荻)

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