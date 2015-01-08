三星初估2014年全年营业利润将出现三年来首次下滑

路透首尔1月8日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四称，第四季营业利润可能下降37.4%，意味着该公司自2011年以来首次出现全年利润下滑。公司在智能手机市场的领先地位受到了严峻挑战。

截至7-9月当季，三星电子在全球智能手机市场的份额已经连续三个季度下滑，分析师称10-12月当季市场份额下滑趋势仍持续，因受到苹果(AAPL.O)新iPhone和中国小米等价格更低的产品的挑战。

三星电子称，第四季营业利润可能将在5.2万亿韩元（47.4亿美元），汤森路透I/B/E/S调查的44位分析师预估均值为5万亿韩元。

照此计算，2014年全年营业利润将可能达到25万亿韩元，为2011年以来最低，但第四季营业利润较第三季反弹，上季的4.1万亿韩元是公司逾三年来最低的季度利润。

几名分析师预测半导体部门10-12月第四季获利高于手机部门，受个人电脑与智能手机记忆体晶片(存储器芯片)需求良好提振。三星电子在周四的展望中并未提供获利数据明细。

手机业务在2013年最高峰时约占三星获利的68%，但7-9月的第三季下滑至44%，因高阶手机销售不如预期，不敌苹果的iPhone。与此同时，中国这类销售畅旺的新兴市场手机买家，选择购买较低价手机，而非三星的Galaxy旗舰系列。

一名直接了解内情人士对路透表示，手机部门第四季获利较前一季度略微增长，因Galaxy Note 4这类高价产品销售增温，以及市场行销费用较低。不过这名人士也说，智能手机总体出货量下滑。

分析师表示，三星将新焦点放在中低阶智能手机，将挤压利润并使获利受限，抵销销售量冲高之利。

汤森路透I/B/E/S访问52位分析师的预估中值显示，三星电子2015年利润料为23.8万亿韩元，那意味若周四的业绩初估获得确认，2015年将是该公司利润连续第二年下滑。

尽管三星正大力吹捧将智能家庭等连网相关业务做为下一项重大主题，但该行业近期可能很难对获利带来太多贡献。

“目前得把预期降低，”HDC资产管理基金经理Park Jung-hoon在三星发表指引前表示。

“在三星电子副会长李在熔的新体制下，三星需要显示的是稳定，而那包含了获利在内。”(完)

(编译 张荻/陈宗琦/张若琪 审校 杜明霞/戴素萍)

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