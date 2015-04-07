三星电子第一季营业利润初估创三个季度最高

路透首尔4月7日 - 韩国三星电子(005930.KS)初估1-3月营业利润将创三个季度最高，超过市场预期。这预示随着芯片(晶片)销售坚挺和手机业务出现复苏迹象，获利势头增强。

三星电子称，第一季营业利润初估为5.9万亿(兆)韩元(54.4亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S调查的41位分析师平均预期的5.3万亿韩元，亦高于去年第四季的5.3万亿韩元。年底旺季过后，第一季通常是季节性疲软时期。

三星通常在4月底公布第一季最终财报。

“这些数字意义重大，将导致第二季的获利预期非常强劲，”HMC Investment分析师Greg Roh表示。

三星2014年年度获利录得三年来首次下滑，2013年获利受强有力的智能手机销售提振创下纪录高位。

三星希望，一系列的新旗舰产品能够助其扭转去年智能手机市场份额流向苹果(AAPL.O)和小米[XTC.UL]的现象。外界指责三星管理层，除了手机之外没能开发出新的增长点。

许多分析师和投资者目前预计，Galaxy S6和S6 edge有望在未来几个季度重振公司手机获利。近期芯片业务对三星营收的贡献也和手机业务一样至关重要。

分析师称，随着三星掌控存储芯片市场，并扩大在系统芯片市场的份额，芯片业务可能会连续第三个季度超越手机业务。由于三星将在Galaxy S6手机上使用自有芯片，且最近英伟达(Nvidia)(NVDA.O)也成为了公司的代工客户，芯片业务将获得提振。

另一方面，智能手机业务去年获利下降42%。但分析师称，Galaxy A和E等新型中端手机将有助于增加1-3月的出货量。

在业绩初估公布后，三星股价周二盘初上扬0.8%，韩国股市.KS11则上扬0.6%。

汤森路透I/B/E/S调查的51位分析师的预估显示，三星2015年获利料将增长6%至26.5万亿韩元。营收的改善，特别是系统芯片业务，以及S6手机的售前评估有利，均有助于扭转年初对三星获利下滑的预期。(完)

(翻译 杜明霞/张荻； 审校 张涛/许娜)

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