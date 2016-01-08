三星电子第四季营业利润初估不及预期 今年前景堪忧（更新版）

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路透首尔1月8日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周五公布，第四季营业利润初估较上年同期增长15%，但未达到预期，加剧对公司今年前景的担忧，因电子器件销售低迷。

三星电子在提交给监管机构的文件中称，10-12月当季营业利润或为6.1万亿(兆)韩元(51.0亿美元)。根据对30名分析师的调查，汤森路透SmartEstimate预估营业利润为6.6万亿韩元。三星电子并称，第四季营收初估增长0.5%至53万亿韩元，未作进一步说明。

截至周四，三星股价年初以来已经下跌7.7%，此前触及2015年10月6日以来最低，因中国成长放缓和新兴市场货币贬值，打压了消费电子产品和元件的销售。

虽然三星要到1月底左右公布详细业绩，分析师和投资者称其获利可能受到芯片和显示器销售疲软的拖累，而2015年公司依赖这些产品克服智能手机市场走软的影响。

一些人认为，三星电子2016年料在三年内第二次录得获利下滑。

“目前没有需求复苏的明显迹象，”市场分析公司DRAMeXchange的研究主管Avril Wu表示，并补充称今年动态随机存取记忆体(DRAM)行业营收可能下降1.4%至429亿美元。

三星电子CEO权五铉周一警告称，由于全球经济增长疲弱态势持续，该公司面临挑战。这加剧了对三星和苹果(AAPL.O)等科技企业未来几个季度将面临获利压力的担忧。

受iPhone 6S和6S Plus手机出货放缓的报导影响，苹果股价周三跌破100美元，为近五个月来首次。

全球最大液晶显示器制造商--LG显示器(034220.KS)也警告称，1-3月当季业务环境艰难，面板行业面临供应过剩问题。

中国华为却表示，该公司2015年全年的智能手机发货量同比升44%。这凸显了市场领头羊三星和苹果面临的激烈竞争环境。(完)