三星电子第四季利润符合预估 但对今年获利发预警（更新版）

(更新三星电子评论)

路透首尔1月28日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四对今年获利可能下降发出预警，因智能手机等产品销售疲弱；这一趋势亦在损及竞争对手苹果(AAPL.O)和主要芯片生产商。

在三星电子公布获利警讯前一天，苹果股价重挫逾6.5%，创下两年最大单日百分比跌幅，因苹果预计将录得13年来首个季度营收下降。

中国经济成长放缓及新兴市场货币贬值正在损及从电视到个人电脑(PC)等电子产品的销售，不仅令三星电子和苹果遇到阻力，就连它们的供应商和整个行业都面临困难。

“资讯科技(IT)整体需求走软将使2016年获利很难维持上一年的水准，”三星电子在公布第四季业绩的声明中称，并补充称，“充满挑战的商业环境”将贯穿当季以及今年上半年。

三星电子称，第四季营业利润为6.1万亿(兆)韩元(50.5亿美元)，符合稍早公布的初估。第四季营收增长1.1%至53.3万亿韩元，略高于53万亿韩元的初估。

三星公布全年营业利润为26.4万亿(兆)韩元，上个年度为25万亿。

0322GMT，三星股价下跌2.4%，表现逊于大盘.KS11的上涨0.2%。

部分投资人及分析师认为，三星2016年将会见到三年来第二度获利下滑，因科技产品需求不振损及记忆体芯片及显示器价格，而这两项产品在去年协助抵御手机事业获利下滑。

10-12月当季半导体事业连续第六季担任三星最大获利来源，营业利润从2.70万亿韩元升至2.80万亿。

手机部门获利较第三季下滑7.3%至2.23万亿韩元，为四季以来最差表现。三星电子表示，第一季手机事业获利将会略有改善，受助于新手机的推出，不过整体智能手机出货料将小幅下滑。

另一方面，三星称计画买回并注销总值2.99万亿韩元的普通股及优先股，是去年底宣布11.3万亿股票回购计画的第二轮行动。

三星年末股息将为每股2万韩元。(完)