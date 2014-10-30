三星第三季营业利润降至三年多低位 手机拖后腿

路透首尔10月30日 - 全球智能手机领先厂商--韩国三星电子(005930.KS)7-9月当季获利降至逾三年低位，智能手机业务获利减少恐让公司今年创下2011年以来最糟表现。

过去两个季度，三星的市场份额均较上年同期减少，在高端市场的表现不及苹果(AAPL.O)，在低端市场亦被竞争对手联想集团(0992.HK)和小米公司赶超。

三星周四公布，第三季营业利润较上年同期下降60.1%，至4.1万亿(兆)韩元(39亿美元)，与公司10月稍早发布的初估一致，但为2011年第二季以来最差表现。

展望第四季，三星电子称，“谨慎预计获利将增加，受到电视机强劲的季节性需求以及记忆体芯片业务持续增长动能的拉动”。

不过该公司表示，移动业务部门的前景仍充满不确定性。

分析师预计，三星电子本年度营业利润可能为三年来最差，尽管推出了Galaxy Note 4等新产品。

汤森路透I/B/E/S访问的41名分析师的预估中值为，2014年获利料为26.4万亿韩元，低于去年的36.8万亿韩元。

三星第三季移动业务获利从上年同期的6.70万亿韩元减少至1.75万亿韩元，为2011年第二季以来最低。

三星在这一季多数时间并没有推出新的旗舰产品，而且在中低档市场继续挣扎。

虽然三星在9月推出了Galaxy Note 4，并将在10-12月季度发布低端新款手机，预计智能手机营收将因此略有提高，但分析师认为，三星手机利润动不动就创纪录的时代已经过去。

该公司可能不得不牺牲利润以确保市场份额不再继续下滑。低价手机预计将推动未来几年全球智能手机市场的成长，这意味着平均售价降低成为一种总体趋势。

三星半导体部门为公司业绩提供支撑，在7-9月季度录得2.26万亿韩元的营业利润，为2010年第三季以来最高。

平板显示器部门在7-9月季度录得600亿韩元利润，上年同期为9,800亿。(完)

(编译 许娜/王颖/郑茵 审校 张涛)

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