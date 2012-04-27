三星电子第一季营业利润创纪录

1月27日在韩国首尔三星电子总部大楼拍到的资料图片。 REUTERS/Kim Hong-Ji

* 第一季营业利润5.85万亿韩元,预估为5.8万亿

* 移动部门获利4.27万亿韩元,利润率跳升

* 芯片业务获利下降一半以上,至7,600亿韩元

* 公司预计第二季保持盈利势头

* 三星股价上涨2.5%,大盘上涨0.8%

路透首尔4月27日电---韩国三星电子(005930.KS)周五公布,公司季度获利创下最高纪录水准,因其Galaxy智能手机和Note手机/平板电脑助其从诺基亚NOK1V.HE手中赢得市场份额.此外三星在电视和记忆体晶片(存储器芯片)上强於日本竞争对手,亦扶助业绩.

三星电子预计,强劲的盈利势头将在第二季延续,受到新款移动产品推出、电脑需求升温及存储芯片价格反弹的驱动.

三星电子未具体公布第一季智能电话和手机的出货量数据,但分析师估计,其已终结诺基亚在全球手机市场长达14年的领导地位,销量首次超过困境中的诺基亚.

今年1-3月,诺基亚售出8,300万部手机,包括1,200万部智能手机.而分析师估计,同期三星的手机销量达到9,000万部,其中包括4,400万部智能手机.

三星电子表示,1-3月营业利润为5.85万亿(兆)韩元(51.5亿美元),符合5.8万亿韩元的自家预估,并超出上年同期的2.95万亿获利近一倍.2011年第四季,三星电子的营业利润为5.3万亿韩元.

在周五大市略微走坚的背景下,三星电子股价上涨2.5%,至137.3万韩元的纪录高位,今年以来涨幅已接近30%.

三星手机部门获利增长近两倍至4.27万亿韩元,占到总获利的73%.同时受助于Galaxy S和Note等高端产品旺销,该部门的营业利润率跳升至18.4%,上年同期为11%,上季度为12%.

东洋证券(Tong Yang Securities)分析师Brian Park说,"手机部门的势头在本季度料将得以持续,届时新款Galaxy S将先于新版iPhone发布.後者是其面对的主要竞争对手."

浏览三星与同业的情况对比图表,请点击:(r.reuters.com/fyg88r)

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**谨慎乐观**

"我们谨慎预计公司将保持获利动能,因我们主要业务所在领域的竞争加剧,"三星高级副总裁兼投资者关系部门主管Robert Yi在业绩声明中称.

三星和苹果在高端智能手机市场已形成了一个近乎双寡头的局面,其他竞争对手都在竭力推出能够与之媲美的机型.

据Bernstein的分析师,这两家公司去年控制着高端智能手机90%的市场份额,2013年料为88%,变动不大.

三星在去年第四季已超越诺基亚,成为中国最大的智能手机厂商,市场份额达到25%左右,而且分析师预计该份额已有所增长.三星与中国三大移动运营商均有合作.

里昂证券(CLSA)分析师Matt Evans在最近的一份报告中称,"三星第一季度在智能手机市场取得的成功,相对应的则是诺基亚令人失望的表现."

中国智能手机市场的发展速度超出多数分析师的预估.韩国智能手机晶片厂商SK hynix(000660.KS)本周预计,根据其订单情况,中国的智能手机晶片销量可能比最初估计高出20-30%.

"中国第一季的整体需求非常强劲,将推动今年全球智能手机出货量超过7亿部."SK hynix全球市场推广与销售主管Kim Ji-bum对分析师表示.

三星电子去年的智能手机销量接近全球总销量的五分之一.下周在伦敦推出Galaxy S系列的第三代产品,以及夏季奥运会前的大力推广活动,将巩固其市场领导地位.

新款Galaxy手机将使用三星的四核微处理器.公司希望该微处理器产品也能用於诺基亚、宏达电(2498.TW)、摩托罗拉、及其最大客户苹果的手机产品上.

三星在电视业务领域的竞争对手包括索尼(6758.T)和LG电子(066570.KS),在晶片业务方面与东芝(6502.T)和SK hynix(000660.KS)展开竞争,显示器业务方面的对手则是LG显示器(034220.KS).

"由於苹果可能推出iPhone 5,三星手机业务获利在今年下半年恐将减弱;不过晶片与显示器业务的反弹将轻松抵消手机业务可能的下滑,并帮助维持获利增长的势头."东洋证券的Brian Park说.

半导体业务获利骤降逾50%以上至7,600亿韩元,因受到电脑记忆体晶片价格大跌的打击;电视与家用电器业务获利大增至5,300亿韩元,上年同期仅为800亿韩元.

凭借纤薄的外形设计、漂亮的面板和新科技的应用,三星和本国竞争对手LG电子跻身全球为数不多的几家盈利的电视生产商行列,并持续增加市场份额.

索尼、Panasonic(6752.T)和夏普(6753.T)的电视业务在刚刚结束的会计年度预计共亏损210亿美元.(完)

--编译 丁琦/侯向明/徐文焰;审校 张涛

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