焦点：三星电子第三季获利料创近三年最差 因智能手机利润缩水

焦点：回归基本 跨国投行强化亚洲交易银行业务
路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。
路透首尔10月2日 - 全球最大智能手机生产商--三星电子(005930.KS)第三季获利料将进一步下滑，凸显出其在市场领先的智能手机业务走向衰退，而且公司改造产品线的压力也越来越大。
分析师预计，三星电子将录得近三年来最差的营业利润，第四季料开始缓慢回升。三星电子将于10月7日左右发布7-9月业绩指引。
部分分析师表示，三星半导体业务在第三季的获利可能超过以往最为赚钱的手机业务，这是三年多以来首次。
“目前预计该公司会触底后逐步反弹，但我们现在已经注意到智能手机的相关获利触顶，”Korea Investment Trust Management基金经理Baik Jae-yer称。
分析师与投资者表示，三星靠智能手机创造丰厚利润的日子已经结束，因为苹果(AAPL.O)在高端市场攫取了大部分的获利，而中国生产商廉价且多功能的智能手机侵蚀了低端市场利润，如联想(0992.HK)和小米。
不过分析师称，三星并非像诺基亚(Nokia)NOK1V.HE那样滑向没落，因为它拥有快速改正错误的传统。芬兰公司诺基亚在4月将曾主导市场的手机业务售予微软(MSFT.O)。
“我们曾经把智能手机市场看做是苹果和三星的对决，但实际情况是苹果对安卓(Android)系统，”IBK Securities分析师Lee Seung-woo表示。包括三星等大多智能手机都使用谷歌(GOOGL.O)的安卓手机操作系统。
“因为以前对手太差，三星曾经占得安卓系统的全部利润。但现在三星和其他使用安卓的对手已经区别很小，”Lee表示。
**分析师看法存疑**
三星电子业务总裁D.J. Lee上周预估移动部门将迅速复苏，称最近智能手机的惨澹是“暂时性的”。
新旗舰机种Galaxy Note 4普遍受到批评者的支持，Lee说预购订单比起前几代机种来得强劲。
仅管如此，三星股价上周触及114.1万韩元的低位，是2012年7月25日以来最低。汤森路透I/B/E/S访问了42位分析师，自9月16日以来约有半数受访者下修第三季获利预估，降幅平均为28%。
42位分析师平均预估，三星第三季营业利润料下滑45%至5.6万亿韩元(52.8亿美元)，这将是2011年第四季以来最弱表现。上年同期为创记录的10.2万亿韩元。
分析师说，三星缺乏亮眼的智能手机产品问世，加上出清库存的行销成本较高，净利可能会遭侵蚀。公司发言人拒绝对库存问题置评。
与此同时，苹果新的放大版机型iPhone 6 Plus料将杠上三星的平板手机市场，可能损及Galaxy Note 4的销售。
野村上周在给客户的研究报告中说，三星在中低端机种的市场份额若欲取得成长，势必得牺牲利润。
“某些方面而言，在和中国及其他对手的竞争中，我们预计这将是一场比谁胆子大的赛局，”该报告称。
三星芯片(晶片)业务为公司带来一丝宽慰--讽刺的是，这有部分要归因于苹果iPhone新机的需求。
研究机构DRAMeXchange预计，苹果的移动DRAM芯片明年将消耗25%的全球供应，目前为16.5%，这将给芯片价格构成支撑。(完)
(编译 朱晓军/李婷仪 审校 戴素萍)
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