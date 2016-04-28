三星电子第一季营业利润增长12% 受旗舰智能手机热销提振（更新版）

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
(新增三星电子评论及财报细节)
路透首尔4月28日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四公布，第一季营业利润较上年同期增长12%，受旗舰智能手机盖乐世(Galaxy)S7面世后热销提振。
三星电子并称其强劲表现将可持续至4-6月。尽管消费性电子产品需求疲弱，三星电子对手机及晶片业务的前景较为乐观。
移动部门近两年来首度成为三星电子获利最多的部门，归功于盖乐世S7销售好于预期，这表明三星电子经过两年获利萎缩之后，已经调整好自己。
凭借相机镜头升级、拥有防水功能及microSD记忆卡储存的支持，盖乐世S7手机有望刷新首年出货纪录，从而增强对移动业务将在三年来首次录得年度获利增长的憧憬。
“在移动部门及半导体业务获利稳健的带领下，公司预计第二季将延续强劲表现，”三星电子在声明中称。
三星在提交给监管机构的文件中称，1-3月当季的营业利润为6.7万亿韩元(58.4亿美元)，公司原预估为6.6万亿韩元。营收增长5.7%至49.8万亿韩元，预估为49万亿韩元。
智能手机部门获利较上年同期劲增42%至3.9万亿韩元，为2014年第二季以来最高。三星电子预计，盖乐世S7系列及中低端产品第二季销量将更见成长。
市场研调机构TrendForce说，到今年年底时，S7的平面及曲面机种出货量合计将达5,200万部，超越先前由盖乐世S4创下的4,700万部纪录。
芯片部门营业利润下滑6%至2.6万亿韩元，因个人电脑等产品需求放缓造成记忆体芯片价格下滑。
三星电子在另一份给监管机构的文件称，作为其11.3万亿韩元回购计划的第三阶段，三星将回购2万亿韩元自家股票。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜/龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。