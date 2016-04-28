三星电子第一季营业利润增长12% 受旗舰智能手机热销提振（更新版）

(新增三星电子评论及财报细节)

路透首尔4月28日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四公布，第一季营业利润较上年同期增长12%，受旗舰智能手机盖乐世(Galaxy)S7面世后热销提振。

三星电子并称其强劲表现将可持续至4-6月。尽管消费性电子产品需求疲弱，三星电子对手机及晶片业务的前景较为乐观。

移动部门近两年来首度成为三星电子获利最多的部门，归功于盖乐世S7销售好于预期，这表明三星电子经过两年获利萎缩之后，已经调整好自己。

凭借相机镜头升级、拥有防水功能及microSD记忆卡储存的支持，盖乐世S7手机有望刷新首年出货纪录，从而增强对移动业务将在三年来首次录得年度获利增长的憧憬。

“在移动部门及半导体业务获利稳健的带领下，公司预计第二季将延续强劲表现，”三星电子在声明中称。

三星在提交给监管机构的文件中称，1-3月当季的营业利润为6.7万亿韩元(58.4亿美元)，公司原预估为6.6万亿韩元。营收增长5.7%至49.8万亿韩元，预估为49万亿韩元。

智能手机部门获利较上年同期劲增42%至3.9万亿韩元，为2014年第二季以来最高。三星电子预计，盖乐世S7系列及中低端产品第二季销量将更见成长。

市场研调机构TrendForce说，到今年年底时，S7的平面及曲面机种出货量合计将达5,200万部，超越先前由盖乐世S4创下的4,700万部纪录。

芯片部门营业利润下滑6%至2.6万亿韩元，因个人电脑等产品需求放缓造成记忆体芯片价格下滑。

三星电子在另一份给监管机构的文件称，作为其11.3万亿韩元回购计划的第三阶段，三星将回购2万亿韩元自家股票。(完)