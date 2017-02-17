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时事要闻 | 2017年 2月 17日 星期五 14:31 BJT

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控

路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。

检方发言人周五在记者会上称，对李在镕的指控与三星领导层接班的整个过程有关，并称检方周六将侦讯李在镕。

李在镕周五被逮捕，因涉嫌参与总统朴槿惠的贪腐丑闻。(完)

(编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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