（更正）焦点：三星电子第一季芯片获利料跳增 盖乐世S8或将接棒拉抬业绩

（更正：修正标题为“获利料跳增”，非“获利跳增”）

路透首尔4月5日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)芯片部门创纪录的获利，料将推动公司第一季获利创下三年半高点；如果其新款智能手机盖乐世(Galaxy)S8获得成功，未来几季的获利情况或许会更好。

得益于智能手机和服务器行业需求带来的记忆体芯片(存储器芯片)繁荣，三星电子克服了去年盖乐世Note 7智能手机失败导致巨额损失以及管理层动荡的影响。三星电子副会长李在镕因行贿和其他指控在接受审讯。这些指控均与导致前总统朴槿惠下台并被捕的一宗贪腐丑闻相关。

三星股价已接近纪录高位，今年以来已累计上涨近17%，2016年则大涨43%。三星是亚洲市值最大的公司，也是全球最大的记忆体芯片生产商。

汤森路透调查中18位受访分析师平均估计，三星1-3月营业利润料较上年同期跳增41%至9.4万亿(兆)韩元(84.4亿美元)，受芯片部门创纪录获利5.8万亿韩元的推升。这将是2013年第三季录得102万亿韩元纪录最高获利以来的最好表现。

随着三星准备在4月21日开始销售经过改进的盖乐世S8手机，此次调查的平均预估显示，三星第二季利润将会刷新纪录，达到119万亿韩元。

“目前对三星而言再好不过了，”三星股东HDC Asset Management的基金经理Park Jung-hoon说。

三星将在周五早间发布业绩初估。

分析师预计今年记忆体芯片的供应仍将吃紧，特别是用于长期数据存储的NAND闪存芯片，使得三星的获利依然丰厚。他们认为，这样看来，利润方面最大的变数在移动部门。

去年10月盖乐世Note7起火事件重创三星业绩，原本智能手机销量第一的宝座在2016年第四季拱手让给苹果(AAPL.O)。盖乐世S8被寄予帮助三星重返王者的厚望。

盖乐世S8在3月29日纽约首秀时饱受好评。

一些分析师及三星智能手机业务主管预计，S8的首年销量将超越前代S7，为公司写下新纪录。

“我们认为S8系列肯定将是三星强力旗舰，将帮助公司重夺市场份额，”Counterpoint分析师Tom Kang说。

“全面改款的iPhone 8虽然也来势汹汹，不过由于盖乐世Note7黯然退场，所以三星机种从去年累积了一股未获满足的需求，”他说。“这两个因素将互相抵销。”

三星周五将仅提供1-3月营收及营业利润初估数据，4月底时将公布业绩细节。

三星获利图表 tmsnrt.rs/2hZ8d7R (完)