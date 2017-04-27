三星电子第一季获利创三年来最佳 预计未来将更上一层楼（更新版）

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路透首尔4月27日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。

三星电子还表示决定不采用控股公司架构，拒绝了维权股东美国对冲基金Elliott Management所提的要求。三星电子还宣布了一项2.3万亿韩元(20.3亿美元)的股票回购计划。

三星电子在即将到来的季度以及2017年料将有可能创下获利纪录，第一季的财报结果支持了这种看法。

“展望第二季，由于记忆体业务表现持续强劲，加上盖乐世S8和S8+在全球问世之后，来自移动业务的获利好转，公司预计第二季将可实现增长，”三星电子声明称。

三星电子1-3月营业利润为9.9万亿韩元(87.5亿美元)，是2013年第三季以来最高季度获利。公司稍早的初估亦为9.9万亿。

第一季营收增长2%至50.5万亿韩元。

晶片(芯片)业务仍是三星电子最赚钱的业务，该部门第一季营业利润创6.3万亿韩元的记录，在供应增长受抑、智能手机和伺服器(服务器)等设备的相关需求提振利润之际，动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND记忆体晶片价格双涨，给整体晶片业务带来提振。

三星电子的移动部门第一季营业利润为2.07万亿韩元，上年同期为3.89万亿韩元。三星去年3月起贩售盖乐世(Galaxy)S7机款，但今年1-3月并无高端产品能带来较大量营收。

“三星总结，围绕企业结构改变的相关风险及挑战性环境，无助于提高股东价值和维持长期企业增长。”公司在声明稿指出。

0002 GMT，三星电子股价下跌1.3%，韩国股市综合股价指数.KS11则跌0.3%。(完)