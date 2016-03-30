三星电子第一季获利可能超过6万亿韩元--韩国经济新闻

汇丰CEO称将在英国脱欧后把创造约20%交易收入的员工迁至巴黎
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
路透首尔3月30日 - 韩国经济新闻周三报导称，科技巨擘三星电子(005930.KS)第一季获利可能超过6万亿韩元(52亿美元)，优于市场的预期。
该报援引一位不具名消息人士称，三星1-3月的季度获利受到Galaxy S7智能手机销售强劲以及韩元走软的提振。这款手机3月上市销售。
据汤森路透StarMine SmartEstimate，三星第一季获利预期为5.2万亿韩元。
无法立即联系到三星电子发表评论。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。