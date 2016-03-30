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国际财经 | 2016年 3月 30日 星期三 08:36 BJT

三星电子第一季获利可能超过6万亿韩元--韩国经济新闻

路透首尔3月30日 - 韩国经济新闻周三报导称，科技巨擘三星电子(005930.KS)第一季获利可能超过6万亿韩元(52亿美元)，优于市场的预期。

该报援引一位不具名消息人士称，三星1-3月的季度获利受到Galaxy S7智能手机销售强劲以及韩元走软的提振。这款手机3月上市销售。

据汤森路透StarMine SmartEstimate，三星第一季获利预期为5.2万亿韩元。

无法立即联系到三星电子发表评论。(完)

(编译 张涛；审校 龚芳)

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