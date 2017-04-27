焦点：三星电子预计第二季获利更强 Elliott欢迎其注销库存股

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透首尔4月27日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四预计当前季度获利将进一步向好，并宣布注销库存股，稍早该公司公布第一季获利受记忆体芯片业务提振表现强劲，推动其股价创下新高。
三星电子周四回绝了美国维权对冲基金Elliott关于将该公司一分为二的要求，但部分接受了该基金的提议，公布计划到2018年将注销价值逾350亿美元的库存股。
尽管三星电子副会长李在镕卷入政治腐败丑闻，令该公司第一季麻烦不断，但这家全球一流的记忆体芯片、智能手机和电视制造商依然实现了获利，支持了关于该公司2017年获利可能创下纪录高位的看法。
三星电子第一季营业利润为9.9万亿韩元(87.5亿美元)，符合该公司稍早的预估；营收增长2%至50.5万亿韩元。
Elliott欢迎三星注销库存股的作法，并认为“还有进一步的改善空间”。该基金此前提议三星电子采用控股公司架构，将公司一分为二，并特别派息30万亿韩元。
“让我们振奋的是，三星电子已经同意采取这项大胆措施来优化资产负债表...即便公司面临困难，”Elliot在声明中称。
三星电子股价上涨2.6%，至纪录高点，而韩股大盘.KS11大体持平。
在解释为何不采用Elliott所主张的控股公司架构时，三星列举了包括监管和司法风险在内的问题，并称这种架构不能提高投资人回报。
“三星的结论是，改变公司结构带来的风险以及所面临的艰难环境，对于提高股东价值和维持长期业务增长没有益处，”三星的声明称。
**芯片业务火爆**
存储芯片身处超级周期，以及手机业务重振旗鼓，看来将支撑三星的利润率。三星上次业绩最好的一季是在2013年。
“展望第二季，由于记忆体业务表现持续强劲，加上盖乐世S8在全球问世之后，来自移动业务的获利好转，公司预计第二季将可实现增长，”三星电子声明称。
芯片业务仍是三星电子最赚钱的业务，该部门第一季营业利润创6.3万亿韩元的纪录高位，因在供应增长受抑、智能手机及服务器等设备需要性能更强的芯片之际，动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND记忆体晶片价格双涨，提振了利润。
三星电子移动部门的第一季营业利润为2.07万亿韩元，上年同期为3.89万亿韩元。三星今年1-3月并无高端产品能带来较大量营收。
4月推出的盖乐世S8，预购反应比许多分析师预期的要好，使外界益发寄望这款新旗舰手机将弥补Note 7的失败。
分析师称，近来虽出现一些对S8屏幕泛红及零星Wi-fi连线问题的抱怨，但这对净利应不致造成重大影响。
三星获利及股价表现图表 tmsnrt.rs/2hZ8d7R
(完)
(编译 孙国玉/李春喜/张若琪 审校 于春红/艾茂林/刘秀红)
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