焦点：三星电子预计第二季获利更强 Elliott欢迎其注销库存股

资料图片：2016年10月，三星电子在纽约一家店面的公司标识。 REUTERS/Andrew Kelly

路透首尔4月27日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四预计当前季度获利将进一步向好，并宣布注销库存股，稍早该公司公布第一季获利受记忆体芯片业务提振表现强劲，推动其股价创下新高。

三星电子周四回绝了美国维权对冲基金Elliott关于将该公司一分为二的要求，但部分接受了该基金的提议，公布计划到2018年将注销价值逾350亿美元的库存股。

尽管三星电子副会长李在镕卷入政治腐败丑闻，令该公司第一季麻烦不断，但这家全球一流的记忆体芯片、智能手机和电视制造商依然实现了获利，支持了关于该公司2017年获利可能创下纪录高位的看法。

三星电子第一季营业利润为9.9万亿韩元(87.5亿美元)，符合该公司稍早的预估；营收增长2%至50.5万亿韩元。

Elliott欢迎三星注销库存股的作法，并认为“还有进一步的改善空间”。该基金此前提议三星电子采用控股公司架构，将公司一分为二，并特别派息30万亿韩元。

“让我们振奋的是，三星电子已经同意采取这项大胆措施来优化资产负债表...即便公司面临困难，”Elliot在声明中称。

三星电子股价上涨2.6%，至纪录高点，而韩股大盘.KS11大体持平。

在解释为何不采用Elliott所主张的控股公司架构时，三星列举了包括监管和司法风险在内的问题，并称这种架构不能提高投资人回报。

“三星的结论是，改变公司结构带来的风险以及所面临的艰难环境，对于提高股东价值和维持长期业务增长没有益处，”三星的声明称。

**芯片业务火爆**

存储芯片身处超级周期，以及手机业务重振旗鼓，看来将支撑三星的利润率。三星上次业绩最好的一季是在2013年。

“展望第二季，由于记忆体业务表现持续强劲，加上盖乐世S8在全球问世之后，来自移动业务的获利好转，公司预计第二季将可实现增长，”三星电子声明称。

芯片业务仍是三星电子最赚钱的业务，该部门第一季营业利润创6.3万亿韩元的纪录高位，因在供应增长受抑、智能手机及服务器等设备需要性能更强的芯片之际，动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND记忆体晶片价格双涨，提振了利润。

三星电子移动部门的第一季营业利润为2.07万亿韩元，上年同期为3.89万亿韩元。三星今年1-3月并无高端产品能带来较大量营收。

4月推出的盖乐世S8，预购反应比许多分析师预期的要好，使外界益发寄望这款新旗舰手机将弥补Note 7的失败。

分析师称，近来虽出现一些对S8屏幕泛红及零星Wi-fi连线问题的抱怨，但这对净利应不致造成重大影响。

三星获利及股价表现图表 tmsnrt.rs/2hZ8d7R

(完)