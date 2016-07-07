三星电子称第二季营业利润同比或增长17.4%

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透首尔7月7日 - 韩国科技业巨头三星电子(005930.KS)周四表示，4-6月营业利润或较上年同期增长17.4%，超过预期；因旗舰智能手机产品销售强劲提振了利润率。
三星电子在监管文件中表示，估计第二季度获利将达到8.1万亿韩元(70.1亿美元)，为两年多来最高水平，也高于汤森路透调查中16名分析师平均预估的7.8万亿韩元。该公司将在本月底左右提供更为详细的业绩报告。
三星电子第二季营收同比增长3%，至50万亿韩元。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。