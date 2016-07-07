三星电子称第二季营业利润同比或增长17.4%

路透首尔7月7日 - 韩国科技业巨头三星电子(005930.KS)周四表示，4-6月营业利润或较上年同期增长17.4%，超过预期；因旗舰智能手机产品销售强劲提振了利润率。

三星电子在监管文件中表示，估计第二季度获利将达到8.1万亿韩元(70.1亿美元)，为两年多来最高水平，也高于汤森路透调查中16名分析师平均预估的7.8万亿韩元。该公司将在本月底左右提供更为详细的业绩报告。