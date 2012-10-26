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国际财经 | 2012年 10月 26日 星期五 12:07 BJT

三星电子第三季售出5630万部智能手机--报导

路透首尔10月26日电---韩国三星电子(005930.KS)第三季销售了5,630万部智能手机,在全球智能手机市场占据31.3%的份额.

三星电子第三季销售1.054亿部手机,占市场份额为23.7%.

第三季全球智能手机出货量较上年同期增长45.3%,手机出货量增加2.4%.(完)

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