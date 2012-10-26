三星电子第三季售出5630万部智能手机--报导

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透首尔10月26日电---韩国三星电子(005930.KS)第三季销售了5,630万部智能手机,在全球智能手机市场占据31.3%的份额.
三星电子第三季销售1.054亿部手机,占市场份额为23.7%.
第三季全球智能手机出货量较上年同期增长45.3%,手机出货量增加2.4%.(完)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。