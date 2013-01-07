三星电子第四季获利料再创新高

资料图片：在三星电子于纽约宣布更新其Note手机的记者会后，人们在试用Galaxy Note II。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 第四季营业利润料创8.7万亿韩元纪录新高

* 手机部门获利预估达5.8兆韩元

* 除手机部门动能外,晶片及面板强劲复苏亦锦上添花

* 第一季获利可能小跌,因手机季节性需求疲软

* 上周股价创历史高位,2012年共计大涨44%

路透首尔1月7日 - 同时雄霸全球手机及记忆体市场的韩国三星电子(005930.KS),上季获利可能高达81亿美元;三星手机的销售速度每分钟将近500支,而它所生产的行动装置面板也出现需求回升,其中也包括供应给对手苹果(AAPL.O)的产品.

但由于季节性需求疲软因素,三星连续五季创获利新高纪录的表现,可能在今年1-3月中断,尽管三星智慧型手机的新产品阵容来势汹汹,加上晶片价格出现好转,已经减轻了三星今年获利成长恐怕减速的疑虑,三星股价顺势冲上历史高位.

"基于新产品推出计划及以周期性业务进一步回暖,财测不太可能会让人失望,"摩根士丹利分析师Shawn Kim指出."虽有苹果的新iPhone来袭,智慧型手机动能并未减弱,三星业务持续由旗舰产品推动."

"这次是Galaxy Note II...,美国市场成为其发货量增长的主要推手.我们预计强劲动能将在第一季延续."

苹果去年在全球仅推出一款新智能手机--iPhone 5,而三星则为了满足不同地区和消费者需求推出了37款手机,从高端智能手机到较便宜的低端手机不一而足.相比之下,台湾宏达电(2498.TW)发布了18款手机,诺基亚NOK1V.HE和LG电子(066570.KS)也分别推出了9款和24款手机.

欲浏览三星第三季获利和营收相关图表,请点击:(r.reuters.com/myw53t)

**表现靓丽**

三星旗舰产品--Galaxy S III已经超过iPhone 4S成为全球最热销的智能手机,其在第三季的发货量达1,800万部,第四季则可能会降至约1,500万部品.不过分析师预计,Galaxy Note II近800万部的销量应该能够足以弥补这部分损失,并使其智能手机整体发货量达到6,300万部左右.

市场研究机构Strategy Analytics的执行董事Neil Mawston表示,今年三星的智能手机销售可能激增35%,并将扩大对苹果的优势,这主要得益于三星产品的多样性.该机构预测三星今年将售出2.9亿部智能手机,2012年预计售出2.15亿部.

**强劲的数据**

路透对16位分析师的调查结果显示,三星周二料宣布第四季营业利润较上年同期激增65%,至8.7万亿韩元.这个数字较第三季创纪录的8.1万亿韩元获利还要高7%.

手机业务获利料小幅上升,约为5.8万亿韩元,高于第三季的5.63万亿,是上年同期的两倍还要多.芯片价格以及屏幕业务的反弹也帮助提升了零件业务的获利,因为搭载三星芯片、微处理器和屏幕的手机销售旺盛.

三星股价上周创下纪录高位158.4万韩元(约为1,500美元),也反映出该公司的乐观前景.三星是亚洲市值最高的科技公司.三星股价2012年飙升44%,轻松超过韩国综合股价指数.KS119%的涨幅,也高于苹果31%的涨幅.(完)

(编译 蔡美珍/许娜/李春喜; 审校 艾茂林/高琦)

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