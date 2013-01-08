三星电子第四季营业利润初估值达83亿美元 创纪录高位

路透首尔1月8日 - 全球最大的记忆体晶片和手机生产商--韩国三星电子(005930.KS)公布10-12月季度营业利润初估值为创纪录的8.8万亿(兆)韩元(82.7亿美元),因其手机用平面萤幕的市场需求稳健,且智能手机产品利润强劲增长.

上述营业利润初估值与路透调查16位分析师的预测值8.7万亿大致相符,且为该公司连续第五个季度录得创纪录获利.三星电子是全球以营收计最大的科技企业,将于1月25日公布完整季度财报.

三星电子公布第四季营收初估值为56万亿韩元,略低于市场预期的56.6万亿韩元.该公司市值接近2,300亿美元.(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)

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