智能手机推动三星获利创新高 资本支出将达220亿美元

韩国三星电子公布季度营业利润为创纪录的47亿美元，受智能手机销售畅旺所推动。该公司今年将投资220亿美元来提高晶片及面板生产以进一步领先小型对手。

* 第四季营业利润为5.3兆(万亿)韩元,预估为5.2兆

* 手机部门获利成长79%至创纪录的2.64兆韩元

* 第四季智能手机出货量较前季成长约30%

* 2012年资本支出计画为25兆韩元,其中晶片(芯片)部门投资15兆韩元

* 三星股价上涨0.4%

路透首尔1月27日电---韩国三星电子(005930.KS)公布季度营业利润为创纪录的47亿美元,受智能手机销售畅旺所推动.该公司今年将投资220亿美元来提高晶片及面板生产以进一步领先小型对手.

以营收计为全球最大科技公司的三星电子,在红火的智能手机市场和苹果(AAPL.O)展开激烈厮杀.三星表示,10-12月电信事业获利为创纪录的2.64兆韩元,因其旗舰产品Galaxy智能手机销售增加.

该公司10-12月营业利润为创纪录的5.3兆韩元,大致和其先前预估相当,且高於前次在2010年第二季创下的纪录高位5兆韩元.和上年同期及第三季相比则分别成长了76%和25%.

"今年智能手机市场将扩大可以让更多人负担得起的中低阶款手机,"Korea Investment Management基金经理人Baik Jae-yer表示.

"我不太关注市场份额,而在乎三星手机业务对获利增长和利润率所作出的重大贡献.两大智能手机厂商--苹果和三星的争夺战将会延续."

三星在整个手机市场仅次于诺基亚NOK1V.HE,电视业务与索尼(6758.T)和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)竞争,芯片(晶片)业务与东芝(6502.T)和海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)一争高下,显示器业务则与LG显示器(034220.KS)展开争夺.

三星称,今年将增加资本支出9%,至25万亿(兆)韩元,其中15万亿韩元将投向芯片部门,6.6万亿韩元投资於平板显示器部门,其余资金主要用於扩大海外工厂的产能和建立多座研发中心.

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**与苹果一争高下**

三星在第三季超越苹果,夺得全球最大智能手机制造商头衔.但苹果第四季的iPhone手机销量达到创纪录的3,704万部,势必会重新夺回冠军位置.

三星未提供第四季销量数据,但表示智能手机出货量大增约30%,暗示销量在约3,600万部,符合分析师预估的3,500-3,700万部.

三星在2010年才大举进军智能手机市场,这要比苹果首度发布触屏设计的iPhone晚约三年.

(触屏手机的)概念或许并非三星所创,不过它可能比任何其他手机制造商都更好地消化了苹果的这一突破性理念--目前三星寻求以更低的价格和更好的性能,提供类似苹果手机的体验.

苹果是三星的最大客户,主要购买芯片和显示屏.两家企业在欧洲、美国、日本和澳洲等地约10个国家展开了专利权之争,因它们都想在蓬勃发展的智能手机和平板电脑市场拔得头筹.

不过,苹果在获利能力上要遥遥领先.苹果营业利润率达到37.4%,而三星则为11%.苹果营业利润为173亿美元,是三星电子手机、芯片、平板显示屏和电视业务获利总和的近四倍.

"苹果销售情况很不错,但不大可能在之後成为击败三星的趋势,"新韩投资证券分析师Kim Young-chan表示.

"有许多年终促销,且最重要的是,也不能排除(苹果创办人贾布斯)去世对营收成长的影响."

"三星和苹果不太可能互抢对方的市场份额,但它们将蚕食像宏达电(2498.TW)及RIMRIM.TO等较小型对手的市场."

三星股价在过去三个月的涨幅接近20%,且在本周稍早创下112.5万韩元的历史新高,表现优於大盘韩股综合股价指数.KS113%的涨幅. (完)

--编译 戴素萍/肖群英/洪曦;审校 张荻/徐文焰

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