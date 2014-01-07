三星电子第四季获利初估远逊预期

* 第四季营业利润初估为8.3万亿韩元，较上年同期下滑6%

* 第四季业绩初估远低于市场预估，甚至不及预估低端

* 第一季获利料面临压力，因苹果与中国移动达成手机销售协议，且韩元强势

路透首尔1月7日 -韩国三星电子(005930.KS)表示，10-12月获利较前季的纪录高点下滑18%至8.3万亿(兆)韩元，低于分析师的预估，主要受到一次性特派发别奖金的影响。

三星今年料将面临2007年开始制造智能手机以来该产品获利增长最为低迷的一年，因竞争对手苹果(AAPL.O)对其在中国的主导地位发起挑战；中国智能手机市场规模约800亿美元。

自1月17日起，中国移动(0941.HK)将开始销售苹果手机，三星移动设备业务料将随之面临压力；三星移动设备事业为公司赚进三分之二的获利，之前三星通过中国移动贩卖智能手机的时间已约七年之久。

苹果通常在秋季宣布新产品，市场普遍预期该公司届时将推出较大萤幕的智能手机，削弱三星电子自2011年底推出GalaxyNote以来所享有的一大卖点优势。

“即使将一次性成本纳入考量，其获利也较预期为低。三星没有提供细项内容，但鉴于行销支出增加，智能手机的获利可能比预期来得糟，”IBK投资证券分析师Lee Seung-woo表示。

周二公布营业利润初估值为8.3万亿韩元，低于汤森路透StarmineSmartEstimate调查23位分析师所得的9.75万亿韩元，甚至比最悲观的预估值8.8万亿韩元还低，并且是2012年第三季8.06万亿韩元以来的最低。三星完整季度财报将在1月24日公布。

该初估值较7-9月创纪录的10.2万亿韩元少了18%，因在年底假期旺季期间苹果在美国和日本的销售创下佳绩。

三星董事长李健熙的“新管理策略”20周年相关的特别红利，分析师估算为3,000-7,000亿韩元，这方面的支出也可能拖累第四季获利。

Shinhan Investment Corp科技业分析师KimYoung-chan表示，“三星提供给员工的特别奖励金包含国内外事业单位，这部份金额显然远大于市场预期；移动设备营销成本也可能高于预期。”

三星电子估计第四季营收为59万亿韩元，市场预估为61万亿。

三星股价近几周大跌，过去30日中有22位分析师下调其第四季获利预估。

三星股价过去两周下跌10%，上周更曾触及四个月低点，导致其市值蒸发190亿美元，这相当于索尼(6758.T)的总市值。

韩元兑美元升至五年高点，亦促使投资人抛售，因韩元走强将削减三星汇回的海外获利。(完)

(编译 张明钧/戴素萍; 审校 郑茵/张荻/王兴亚)

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