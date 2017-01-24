（更正）三星电子第四季利润大增50% 预期第一季获利下降

（更正：因译文有误，内文第二段第四季营业利润应为“79.3亿美元”，非“79.3美元”）

路透首尔1月24日 - 韩国三星电子(005930.KS)周二公布第四季营业利润跳增50%至逾三年来的最高水平。晶片业务获利创纪录高位，掩盖了Note7手机问题的负面影响。

三星还表示，今年计划回购9.3万亿韩元股票。

三星目前凭借强劲成长的芯片市场来继续驱动业务成长。此前涉及存在起火隐患的Note7的最大产品召回危机使其深受打击，三星目前正在努力摆脱该事件的影响。

三星预期当前的第一季获利将较上季下降，因为“移动业务方面的营销支出增加，且电视销售因季节性需求疲弱而下降”。

三星称，10-12月营业利润为9.22万亿韩元(79.3亿美元)，此前公布的初估值为9.2万亿韩元。该公司是全球最大的智能手机和记忆体(内存)晶片生产商。

第四季营收为53.3万亿韩元，较上年同期持平，初估为53万亿。

晶片业务贡献最大，营业利润同比跳涨77%至4.95万亿韩元。

手机业务营业利润增长12%至2.5万亿韩元，因盖乐世(Galaxy)Note 7手机因起火而于10月停产后，Galaxy S等型号手机填补了空缺。

三星电子周一表示，电池缺陷造成盖乐世Note7手机过热并起火，并暗示可能推迟推出下一款高端盖乐世S智能手机。

但三星电子股价展现出韧性，本月屡次刷新纪录高点，尽管Note7事故造成影响，且公司高管因与一桩政治丑闻相关牵连而正在接受调查。

韩国检方已经表示，即便法院不批准拘捕三星电子副会长李在熔，他们仍将推进针对他的行贿调查。(完)