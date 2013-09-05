三星和高通抢进智能表市场 因高端手机趋于饱和

路透柏林/首尔9月4日 - 三星电子(005930.KS)和高通(Qualcomm)(QCOM.O)周三发布智能表，抢进规模估计达500亿美元的“穿戴设备”市场，因高阶手机市场趋于饱和。

两家公司几近同时分别在柏林和圣地亚哥推出智能表，一些分析师立即质疑预期这些售价接近300美元的产品是否过于昂贵。

三星的Galaxy Gear智能表将作为其Galaxy智能手机的附件产品，配有小型萤幕，提供拍照、免持电话和即时讯息等基本功能。

高通所推出的“Toq”智能表，则能播放音乐和处理电话和讯息。这将是首款配备触控“Mirasol”彩色萤幕的智能手表，在明亮的阳光下也能轻松浏览萤幕。

高通此次推出的智能表，外界不认为算是热销商品，而是看成是为展现Mirasol萤幕的“参考”设计或装置，以期当各类穿戴设备上路时，该显示技术将可被广泛地采用。

三星则希望Galaxy Gear能够提高其各类安卓(Android)智能手机的吸引力，因三星正在力抗对手苹果(AAPL.O)，以保住霸主地位。

三星智能表推出的时间，碰巧是柏林IFA消费电子展开幕。此产品的推出也表明三星在创新上不只是苹果的快速追随者。苹果准备在下周推出新款iPhone，但尚未有任何穿戴式装置面世。

三星联席执行长暨行动事业主管申宗钧表示，“我相信这将成为全球最新的时尚标志产品。”

穿戴式装置的市场潜力庞大。根据瑞士信贷，2017年智能手表等可穿戴式装置的市场规模可能达500亿美元。

外界普遍认为苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)也会推出穿戴式装置，分析师预期这是行动通讯热潮的新阶段。随着智能手机成长放缓，近几年这类穿戴式运算装置的研发速度加快。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。